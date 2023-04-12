Россия стягивает на фронт штурмовые подразделения: Что известно

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Моесеенко Валентина
Кремль стягивает на фронт последние боеспособные подразделения. Об этом в телеэфире рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, в Бахмуте сражается практически последняя штурмовая пехота России, пишут "Комментарии".
В Бахмут армия РФ в подкрепление бросает последние свои боеспособные войска
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Жданов отметил, что Россия стянула в Бахмут последнюю штурмовую пехоту. В этом направлении воюют контрактники из воздушно-десантных войск. Ранее тяжелые огневые системы – "Солнцепек", находились на балансе войск химической, биологической и радиационной защиты.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что по данным иностранных СМИ согласно раскрытому количеству секретных файлов правительство США недавно подсчитало, что от 124 000 до 131 000 украинских бойцов убиты или ранены с начала вторжения — в пять раз больше, чем публично обнародовал Киев.
Писали "Комментарии" также, что РФ использует ППК Вагнера для взятия Бахмута, чтобы минимизировать потери армии.
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