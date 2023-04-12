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Россия стягивает на фронт штурмовые подразделения: Что известно

Силам обороны придется воевать с "Солнцепеками", что усложнит ситуацию

сегодня, 15:05
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Автор:

Моесеенко Валентина

Кремль стягивает на фронт последние боеспособные подразделения. Об этом в телеэфире рассказал военный эксперт Олег Жданов. По его словам, в Бахмуте сражается практически последняя штурмовая пехота России, пишут "Комментарии".

Россия стягивает на фронт штурмовые подразделения: Что известно

В Бахмут армия РФ в подкрепление бросает последние свои боеспособные войска

"Страна-террористка хочет усилить последние боеспособные десантно-штурмовые войска. Для этого в распоряжение подразделений передадут тяжелые огневые системы "Солнцепек", – говорит эксперт.


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Жданов отметил, что Россия стянула в Бахмут последнюю штурмовую пехоту. В этом направлении воюют контрактники из воздушно-десантных войск. Ранее тяжелые огневые системы – "Солнцепек", находились на балансе войск химической, биологической и радиационной защиты.

"Сейчас в Минобороны РФ приняли решение передать его в воздушно-десантные войска. Это указывает на то, что они намерены максимально усилить возможности этих войск. Вероятно, это связано с неудачными попытками россиян на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Российские тяжелые огневые системы "Солнцепек" усложнят ситуацию на фронте для Сил обороны", — предположил военный эксперт.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что по данным иностранных СМИ согласно раскрытому количеству секретных файлов правительство США недавно подсчитало, что от 124 000 до 131 000 украинских бойцов убиты или ранены с начала вторжения — в пять раз больше, чем публично обнародовал Киев.

Писали "Комментарии" также, что РФ использует ППК Вагнера для взятия Бахмута, чтобы минимизировать потери армии.

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