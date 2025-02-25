Россия потратила все: как Путин собирается воевать дальше - данные разведки

Россия не хочет полноценно завершать войну против Украины. Однако стране-оккупанту необходимо время на восстановление экономики и перегруппировку войск. Об этом, как передает портал "Комментарии", заявил руководитель Службы внешней разведки Олег Иващенко в воскресенье, 23 февраля, на форуме Украина. Год 2025.

Для украинской разведки нет секретов относительно того, в каком состоянии сейчас Россия и что планирует в будущем, отметил Иващенко. Фото: Офис президента

Иващенко отметил, что для украинской разведки нет секретов относительно того, в каком состоянии сейчас Россия и что планирует в будущем.

"Мы сегодня понимаем, что происходит внутри РФ, какие там планы, процессы. Планы в отношении Украины, планы в отношении других государств. Мы изучили и продолжаем изучать сильные и слабые стороны противника. Мы осведомлены о перспективных планах, осведомлены об этих планах как минимум до 2030 года", — отметил разведчик.

По его словам, Россия всерьез не намерена завершать войну, поскольку претендует на всю территорию Украины. В дальнейшем захватчики нацелились на территории Восточной Европы, а затем Центральной Азии.

В то же время Иващенко отметил, что России нужно прекращение огня.

"Да, России это нужно, нужна передышка для восстановления экономики, накопления новых запасов, подготовки армии, перегруппировки войск и продолжения новой агрессии против Украины", — заявил руководитель СВР.

Он отметил, что российская экономика сейчас слабая и ситуация в РФ имеет тенденции к ухудшению. По словам Иващенко, все запасы, которые были накоплены за время правления российского правителя, Владимира Путина, потрачены.

"В конце года, возможно, в следующем году, в экономике (РФ) могут отмечаться сложные и необратимые тенденции. И это правильно, противник должен нести высокую цену за развязанную агрессию, возместить убытки (Украине)", — заявил Иващенко.

В то же время, как писали "Комментарии", Европа 24 февраля объявила о миллиардах новой военной помощи, которая поможет Украине противостоять российской агрессии. Так, Британия предоставит Украине самый большой пакет помощи Украине в размере 4,5 млрд стерлингов (5,69 млрд долларов). Кроме того, Лондон введет против России новый масштабный пакет санкций. Испания в 2025 году выделила 1 млрд евро на военную помощь Украине, Норвегия — 3,5 млрд евро.

Как сообщал портал "Комментарии" со ссылкой на премьер-министра Канады Джастина Трюдо, Украина получит от Канады бронетехнику и симуляторы для обучения пилотов F-16. В новом канадском пакете - 25 боевых машин пехоты LAV II, две бронированные машины боевой поддержки (на них украинские военные будут тренироваться в Германии), система посадки для истребителей F-16, четыре авиационных тренажера для F-16, а также миллионы боеприпасов, снаряжение для военных и аптечки.

Канада также передаст первую часть помощи Украине на сумму 5 млрд канадских долларов, которая финансируется из доходов от замороженных активов России. И еще грант в поддержку энергетической безопасности.

Как писал портал "Комментарии", Швеция в день годовщины полномасштабного вторжения РФ объявила о новой военной помощи Украине. Страна выделяет более 100 млн евро на поддержку противовоздушной обороны Украины, пакет будет включать шведскую систему ПВО Tridon Mk2. Заявления об этом прозвучали от премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона и министра обороны Швеции Пола Йонсона. Дальнейшая поддержка противовоздушной обороны включает больше RBS70 NG и другие ручные системы обороны.