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Трюдо объявил военную помощь Украине и процитировал Шевченко: что получат ВСУ

Среди новых канадских поставок - тренажеры для пилотов F-16

24 февраля 2025, 14:03
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Николай Лисицын

Украина получит от Канады 25 БМП и симуляторы для тренировки пилотов F-16. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Канадский лидер в Киеве объявил о новой помощи Украине.

Трюдо объявил военную помощь Украине и процитировал Шевченко: что получат ВСУ

Канада передаст Украине симуляторы F-16 для тренировок пилотов. Фото: L3 Harris

В новом канадском пакете - 25 боевых машин пехоты LAV II, две бронированные машины боевой поддержки (на них украинские военные будут тренироваться в Германии), система посадки для истребителей F-16, четвре авиационных тренажера для F-16, а также миллионы боеприпасов, снаряжение для военных и аптечки.

Канада также передаст первую часть помощи Украине на сумму 5 млрд канадских долларов, которая финансируется из доходов от замороженных активов России. И еще грант в поддержку энергетической безопасности.

"Боритесь — поборете! Вам Бог помогает", – процитировал Трюдо украинского классика Тараса Шевченко.

Как писал портал "Комментарии", Швеция в день годовщины полномасштабного вторжения РФ объявила о новой военной помощи Украине. Страна выделяет более 100 млн евро на поддержку противовоздушной обороны Украины, пакет будет включать шведскую систему ПВО Tridon Mk2. Заявления об этом прозвучали от премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона и министра обороны Швеции Пола Йонсона. Дальнейшая поддержка противовоздушной обороны включает больше RBS70 NG и другие ручные системы обороны.

Как писал портал "Комментарии", в ночь на 23 февраля Россия установила новый "рекорд", выпустив по Украине 267 беспилотников. 257 из них были обезврежены и не достигли целей. 

Напомним, 20 февраля российские оккупанты во время ночной атаки использовали не только дроны, но и ракеты. Массированным этот удар назвать нельзя, но 14 ракет Россия применила. Среди них крылатые Х-101/Х-55см (пуски из Волгоградской обл.), Калибр/Искандер-К (из акватории Черного моря/Крыма); баллистические — Искандер-М/KN-23 (пуски — Воронежская обл.). Информацию о результатах боевой работы и последствиях ракетного удара воздушные силы ВСУ решили не раскрывать.




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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/02/24/7205707/
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