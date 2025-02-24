Швеция подставила плечо: какой подарок сделала Украине в годовщину вторжения РФ

Швеция в день годовщины полномасштабного вторжения РФ объявила о новой военной помощи Украине. Страна выделяет 100 млн евро на поддержку противовоздушной обороны Украины, пакет будет включать шведскую систему ПВО Tridon Mk2. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявления премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона и министра обороны Швеции Пола Йонсона.

Система ПВО Tridon Mk2. Фото: BAE Systems

"Я сегодня в Киеве. Последние три года украинский народ борется за свободу и безопасность — свою и нашу. Сегодня мы объявляем EUR100 млн на поддержку противовоздушной обороны Украины", — написал Кристерссон.

В свою очередь, Йонсон сообщил, что Швеция в понедельник объявит о передаче Украине в рамках нового пакета помощи новой системы противовоздушной обороны стоимостью 1,2 млрд шведских крон (107,7 млн евро).

"Среди прочего он включает новую шведскую противовоздушную систему Tridon Mk2. Он может помочь Украине защититься от беспилотников, крылатых ракет, самолетов и бронетехники. Дальнейшая поддержка противовоздушной обороны включает больше RBS70 NG и другие ручные системы обороны", — написал Йонсон..

Министр отметил, что за три года войны РФ так и не смогла победить Украину. "Мы должны продолжать поддерживать Украину", — написал Йонсон.

По данным специализированных военных порталов, Tridon Mk2 идеальна для уничтожения беспилотников, в частности, разведдронов

Как писал портал "Комментарии", в ночь на 23 февраля Россия установила новый "рекорд", выпустив по Украине 267 беспилотников. 257 из них были обезврежены и не достигли целей.

Напомним, 20 февраля российские оккупанты во время ночной атаки использовали не только дроны, но и ракеты. Массированным этот удар назвать нельзя, но 14 ракет Россия применила. Среди них крылатые Х-101/Х-55см (пуски из Волгоградской обл.), Калибр/Искандер-К (из акватории Черного моря/Крыма); баллистические — Искандер-М/KN-23 (пуски — Воронежская обл.). Информацию о результатах боевой работы и последствиях ракетного удара воздушные силы ВСУ решили не раскрывать.

Как писал портал "Комментарии", за 2024 год силы обороны Украины сбили более 12,5 тыс. ракет и ударных БПЛА РФ, 40 самолетов и шесть вертолетов. В январе 2025 года украинские защитники обезвредили более 2,3 тыс. средств воздушного нападения российских оккупантов. После этого были новые атаки РФ. В частности, за неделю с 10 по 16 февраля силы ПВО Украины сбили более 852 средств воздушного нападения РФ. В частности, украинские военные уничтожили шесть баллистических ракет Искандер-М/KN-23, одну крылатую ракету Х-101, одну управляемую авиаракету, 479 ударных БПЛА типа Shahed, 255 разведывательных дронов и 110 БПЛА других типов.