Еще две страны выделили для Украины миллиарды: список военной помощи засекречен

В годовщину полномасштабного вторжения РФ Украина получила значительные пакеты военной помощи от ряда стран, в том числе Испании и Норвегии. Об этом 24 февраля сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Интерфакс-Украина". Норвегия, кроме военной помощи, профинансирует промышленность Украины.

Украина в годовщину вторжения РФ получает миллиарды от партнеров. Коллаж: Комментарии

В частности, Норвегия выделит 3,5 млрд военной помощи Украине в 2025 году. Еще один миллиард евро страна пообещала потратить на гуманитарную поддержку Украины, 300 млн евро — на энергетику, еще 300 млн евро — на развитие промышленности, заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в Киеве, выступая на форуме "Поддерживай Украину".

Он добавил, что услышал запрос президента Украины относительно поддержки энергетики Украины, поэтому в норвежский пакет помощи вошла статья о финансировании этой сферы. По словам Гар Стере, будет также выделено 4 млн евро финансовых гарантий.

"Также мы открыли прямой канал инвестиций в вашу промышленность. EUR300 млн будет выделено на вашу промышленность. Возможно, мы сможем сотрудничать во многих сферах, особенно тех, которые касаются дронов. Это чрезвычайно важно", — подчеркнул он.

В свою очередь, глава правительства Испании Педро Санчес объявил о пакете военной помощи Украине на 1 млрд евро в 2025 году.

"Мы будем продолжать предоставлять военную технику и оборудование. Даже с большей решимостью, чем это происходило ранее. Я готов объявить новый пакет военной помощи для Украины на 1 млрд в 2025 году", — сказал Санчес в Киеве.

Ни Норвегия, ни Испания не раскрыли содержимое своих пакетов военной помощи.

Как сообщал портал "Комментарии" со ссылкой на премьер-министра Канады Джастина Трюдо, Украина получит от Канады бронетехнику и симуляторы для обучения пилотов F-16. В новом канадском пакете - 25 боевых машин пехоты LAV II, две бронированные машины боевой поддержки (на них украинские военные будут тренироваться в Германии), система посадки для истребителей F-16, четыре авиационных тренажера для F-16, а также миллионы боеприпасов, снаряжение для военных и аптечки.

Канада также передаст первую часть помощи Украине на сумму 5 млрд канадских долларов, которая финансируется из доходов от замороженных активов России. И еще грант в поддержку энергетической безопасности.

Как писал портал "Комментарии", Швеция в день годовщины полномасштабного вторжения РФ объявила о новой военной помощи Украине. Страна выделяет более 100 млн евро на поддержку противовоздушной обороны Украины, пакет будет включать шведскую систему ПВО Tridon Mk2. Заявления об этом прозвучали от премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона и министра обороны Швеции Пола Йонсона. Дальнейшая поддержка противовоздушной обороны включает больше RBS70 NG и другие ручные системы обороны.