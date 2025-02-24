Британия переплюнула всех: сколько денег даст Украине на оборону

Британия предоставит Украине самый большой пакет помощи Украине в размере 4,5 млрд стерлингов (5,69 млрд долларов). Кроме того, Лондон введет против России новый пакет санкций. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление главу британского правительства Кира Стармера во время саммита "Поддержи Украину" 24 февраля в Киеве.

Стармер готов многое сделать для обороны Украины. Фото: Офис президента Украины

"Мы должны укрепить Украину еще больше, чтобы гарантировать длительный мир, а не только паузу в этой войне. И мы можем это сделать тремя путями. Во-первых, если мы увеличим военную помощь Украине. И Великобритания это делает — предоставляет 4,5 млрд стерлингов военной помощи, больше, чем когда-либо", — цитирует Стармера "РБК-Украина".

Премьер-министр Британии объявил о крупнейшем пакете санкций против России. По его словам, он также будет обсуждать это во время встречи "Большой семерки" (G7).

"Я считаю, что страны G7 должны снизить цены на нефть и участвовать во всех санкциях", — подчеркнул премьер.

По словам Стармера, сегодня партнеры Киева имеют возможность сделать основные принципы для длительного мира. В частности отметил, что Украина должна быть за столом переговоров.

"И мы должны выстраивать суверенитет для Украины и мощные гарантии безопасности. Великобритания готова поддерживать это своими войсками в Украине с европейцами и с правильными условиями", — добавил он.

Кроме того, Стармер заверил, что Великобритания в сотрудничестве с другими странами Европы готова разместить военный контингент в Украине.

Как сообщал портал "Комментарии" со ссылкой на премьер-министра Канады Джастина Трюдо, Украина получит от Канады бронетехнику и симуляторы для обучения пилотов F-16. В новом канадском пакете - 25 боевых машин пехоты LAV II, две бронированные машины боевой поддержки (на них украинские военные будут тренироваться в Германии), система посадки для истребителей F-16, четыре авиационных тренажера для F-16, а также миллионы боеприпасов, снаряжение для военных и аптечки.

Канада также передаст первую часть помощи Украине на сумму 5 млрд канадских долларов, которая финансируется из доходов от замороженных активов России. И еще грант в поддержку энергетической безопасности.

Как писал портал "Комментарии", Швеция в день годовщины полномасштабного вторжения РФ объявила о новой военной помощи Украине. Страна выделяет более 100 млн евро на поддержку противовоздушной обороны Украины, пакет будет включать шведскую систему ПВО Tridon Mk2. Заявления об этом прозвучали от премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона и министра обороны Швеции Пола Йонсона. Дальнейшая поддержка противовоздушной обороны включает больше RBS70 NG и другие ручные системы обороны.

Кроме того, миллиард евро военной помощи в 2025 году Украине выделит Испания, 3,5 млрд евро — Норвегия.