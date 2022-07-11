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Россия попала ракетой в жилую многоэтажку в Харькове: что известно (ФОТО)

Спасатели продолжают разбирать завалы

сегодня, 07:38
Автор:

Кравцев Сергей
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Рано утром враг нанес ракетные удары по Харькову. Одна из российских ракет попала по жилой многоэтажке, расположенной в центральной части города. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Суспильне".

Россия попала ракетой в жилую многоэтажку в Харькове: что известно (ФОТО)

Ракетные удары. Фото: из открытых источников

Говорится, что всего в Харькове были слышны три громких взрыва. Первый был отчетливо слышен в 3:32.

Издание отмечает, очень сильно пострадал жилой многоквартирный дом. Он частично разрушен. На данный момент на месте происшествия работают спасатели. Пока известно, что спасателям удалось спасти одну женщину. Спасательные работы продолжаются.

Отметим, в ночь на 11 июля сигнал о воздушной тревоге был слышен во многих областях. В итоги больше всего взрывов раздалось в Харькове и Николаеве.                                                                            

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Россия попала ракетой в жилую многоэтажку в Харькове: что известно (ФОТО) - фото 2
Россия попала ракетой в жилую многоэтажку в Харькове: что известно (ФОТО) - фото 3



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Источник: https://t.me/suspilnenews/12799
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