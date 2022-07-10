Орки свирепствуют, проверяют всех людей – центр Херсона в оцеплении: что произошло

Украинские защитники нанесли прицельный удар по военной базе российских оккупантов на территории временно оккупированной Херсонской области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

ВСУ ударили по военной базе россиян в Херсонской области (иллюстрация/Getty Images)

"ВСУ нанесли удар по базе оккупантов в Херсонской области", — написал Сергей Братчук у себя в Телеграмм.

На месте удара сейчас настоящий переполох. После удара произошло сильное возгорание, разбушевался сильный пожар, все в дыму. Сергей Братчук отмечает, что оккупанты явно были не готовы к такому повороту событий и серьезно перепугались. Первым делом они окружили центр Херсона и начали тотально проверять всех людей. Ищут, кто бы мог быть связан с ударом. Российским пропагандистам тоже что-то не нравится, и они сетуют на ПВО.

Позже советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань проинформировал, что ВСУ в очередной раз сработали просто ювелирно. Удар пришелся по воинской части россиян на улице Пестеля. Причем начал бомбить часть еще в 5 утра, а добили ее окончательно в 10 часов. Местные жители рассказывают, что вокруг части крики россиян, очень много оккупантов под завалами. Большое количество погибших и раненых.

"При попытке подойти ближе к шестой гимназии (Ред. в районе, где произошел взрыв) и узнать что-то — оккупанты стреляют в воздух. У них начинается откровенная паника?", — добавил Хлань.

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