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Россия перебросила эшелон военных к границе Украины

Мобилизированных, прошедших обучение в Беларуси, РФ опрокинула в направлении Луганской области

12 января 2023, 20:22
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Моесеенко Валентина

Россия в среду, 11 января, отправила очередной эшелон с обученными на белорусских полигонах мобилизованными российскими военными в направлении Луганской области. Об этом сообщает в ТГ-канале мониторинговая группа Белорусский Гаюн, пишут "Комментарии".

Россия перебросила эшелон военных к границе Украины

Армейцев, снаряжение и технику РФ отправила в направлении Луганской области

"Очередной эшелон с солдатами был отправлен в Россию с железнодорожной станции Чепино, Витебский район, Витебская область. Он состоял из 48 вагонов: восемь пассажирских — в которых около 400 человек, три грузовых вагона со снаряжением и 37 вагонов-платформ с колесной и гусеничной техникой", — говорится в сообщении.

По информации мониторинговой группы, эшелон должен прибыть на железнодорожную станцию Россош, Воронежская область России, 15 января. Станция Россош расположена в 50 км от Луганской области Украины.

Как писали ранее "Комментарии", российские военные пытаются хитростью ввести в заблуждение военных ВСУ в зоне боевых действий. В Луганской области российские войска одевают форму украинских сил и, таким образом, планируют провести провокации.

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Как писали "Комментарии", Россия готовится пойти ва-банк : Данилов назвал дату. Секретарь СНБО Данилов рассказал, чего ждать годовщину войны. В Кремле уже "готовятся к определенным событиям", поскольку "любят даты" и символизм. 24 февраля 2023 года в Кремле прописана, как дата, когда Россия должна получить определенный успех и отчитаться перед своим обществом – зачем требовалась так называемая "военная спецоперация" и каков ее результат.



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