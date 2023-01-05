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Россия ответила на идею Италии стать гарантом мирного соглашения

Представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова ответила на инициативу Италии относительно гаранта мирных переговоров между Украиной и Россией

сегодня, 16:15
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Автор:

Slava Kot

Лидер Италии Джорджа Мэлони накануне Нового года заявила, что ее страна готова стать гарантом мирного соглашения между Украиной и Российской Федерацией. На инициативу Италии ответила спикер в министерстве иностранных дел России Мария Захарова. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Россия ответила на идею Италии стать гарантом мирного соглашения

Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Председатель Совета министров Италии Джорджия Мелони провела телефонный разговор с Владимиром Зеленским, заверив, что поддерживает Украину и сообщила о предстоящем визите, который запланировала на годовщину войны. Также итальянка выразила желание, чтобы ее страна стала гарантом мира по соглашению между Украиной и Российской Федерацией.

"Верю и надеюсь, что рано или поздно российские власти осознают, какую огромную ошибку они совершают", — говорит Мелони о войне в Украине.

4 января спикер МИД России Мария Захарова ответила на предложение Джорджии Мэлони о мирных переговорах и гарантиях со стороны Италии.

"У некоторых стран есть корыстные цели, предлагая посредничество в украинском урегулировании. Россия не может рассматривать Италию как возможный гарант мирного процесса вокруг Украины", — заявила Мария Захарова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Турции Реджеп Эрдоган совершил телефонный звонок президенту России, во время которого дал совет Путину о войне в Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что российские военные прибегли к новым методам маскировки. Бензовозы по стреляющей украинской армии они превращают в гражданские лесовозы. Соответствующие фотографии с маскировкой попали в сеть.



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Источник: https://t.me/c/1335760163/1571
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