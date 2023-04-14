Россия не теряет время – перед каким условием ставят украинцев в оккупации

На временно оккупированных территориях Россия продолжает активно насаждать паспортизацию гражданам Украины. Если же человек, находясь в оккупации отказывается получать российский паспорт, то тем самым он лишается всяких прав, ему во всем отказывают, тем самым ставя перед выбором – либо принимать условия страны-агрессора, либо покидать свой дом. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ в Facebook.

Российский паспорт. Фото: gettyimages.com

Так, в отдельных населенных пунктах Каховского района Херсонской области, российские оккупанты заставляют людей перерегистрировать транспортные средства по российским нормативно-правовым актам, для чего владельцам нужно иметь российские паспорта.

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Также активизировалась деятельность по ускорению выдачи российских паспортов на временно оккупированных территориях Донецкой области. Известно, что отделы миграционной службы РФ работают без выходных. Приоритетом являются государственные служащие и военнослужащие первого армейского корпуса.

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Также издание "Комментарии" сообщало – развернутая Кремлем кампания по русификации Украины и уничтожения национальной идентичности украинцев обернулась усилением ксенофобии в отношении нацменьшинств внутри самой России. Об этом сообщает Институт изучения войны.

Ранее "Комментарии" писали — возле машинного зала 4-го энергоблока оккупированной Запорожской атомной электростанции взорвалась российская мина.



