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Россия не теряет время – перед каким условием ставят украинцев в оккупации

Генштаб сообщает, что Россия активизирует усилия по "паспортизации" украинцев на оккупированых территориях

сегодня, 08:50
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Автор:

Кравцев Сергей

На временно оккупированных территориях Россия продолжает активно насаждать паспортизацию гражданам Украины. Если же человек, находясь в оккупации отказывается получать российский паспорт, то тем самым он лишается всяких прав, ему во всем отказывают, тем самым ставя перед выбором – либо принимать условия страны-агрессора, либо покидать свой дом. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ в Facebook.

Россия не теряет время – перед каким условием ставят украинцев в оккупации

Российский паспорт. Фото: gettyimages.com

Так, в отдельных населенных пунктах Каховского района Херсонской области, российские оккупанты заставляют людей перерегистрировать транспортные средства по российским нормативно-правовым актам, для чего владельцам нужно иметь российские паспорта.


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Также активизировалась деятельность по ускорению выдачи российских паспортов на временно оккупированных территориях Донецкой области. Известно, что отделы миграционной службы РФ работают без выходных. Приоритетом являются государственные служащие и военнослужащие первого армейского корпуса.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему РФ больше не способна активно наступать на нескольких направлениях: ответ ISW.

Также издание "Комментарии" сообщало – развернутая Кремлем кампания по русификации Украины и уничтожения национальной идентичности украинцев обернулась усилением ксенофобии в отношении нацменьшинств внутри самой России. Об этом сообщает Институт изучения войны. 

Ранее "Комментарии" писали — возле машинного зала 4-го энергоблока оккупированной Запорожской атомной электростанции взорвалась российская мина.




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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02LiLw3C7Yu2rWntsAWZbZ7Zstx4VENoPEy6qkuLUMb2Yr5eH12fgXEX8hYhjhu8Z3l
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