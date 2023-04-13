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На территории Запорожской АЭС прогремел взрыв: подробности

Оккупанты пытались скрыть взрыв мины от экспертов МАГАТЭ

сегодня, 17:14
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Автор:

Кравцев Сергей

Возле машинного зала 4-го энергоблока оккупированной Запорожской атомной электростанции взорвалась российская мина. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщают в Telegram-канале "Энергодар"

На территории Запорожской АЭС прогремел взрыв: подробности

Запорожская АЭС. Фото: из открытых источников

"Российские оккупанты продолжают превращать Запорожскую АЭС в военную базу, минируя периметр вокруг станции. И эти действия не могут не иметь последствий. По информации источников, возле машинного зала 4-го энергоблока прогремел взрыв. Как заявили сами же ядерные террористы, сдетонировала их мина", — говорится в сообщении.


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Звуки взрыва услышали украинские атомщики, работающие на станции. В то же время оккупанты пытались "успокоить" их, а также скрыть следы, чтобы этого не увидели эксперты МАГАТЭ.

Стоит отметить, Запорожская атомная электростанция и территория вокруг нее полностью контролируются российскими войсками с марта 2022 года. В Госатомрегулировании сообщали, что они превратили ЗАЭС в военную и ремонтную базу.

По данным Центра нацсопротивления, работников станции заставляли получать российские паспорта в пыточных. Кроме того, на станции находятся представители российской корпорации "Росатом".

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Также издание "Комментарии" сообщало – в сети появился отчет американских разведслужб, из которого, следует, что представители ЧВК "Вагнера" якобы встречались с турецкими контактами еще в начале февраля с целью "приобрести вооружения и оснащение в Турции", которые затем могли бы использовать наемники, воюющие против украинских войск. Кроме того, есть данные, что наемники собирались использовать часть закупленных в Турции вооружений в Мали, где у ЧВК "Вагнера" имеются свои интересы. О чем говорит появление подобных данных практически за месяц до выборов в Турции? Может ли это как-то повлиять как на выборы, так и на отношения Турции с союзниками по НАТО? Кому выгодны подобные "сливы", не имеющие официально подтверждения? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://t.me/energoatom_ua/12713
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