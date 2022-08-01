Россия корректирует свой план по Донбассу: в британской разведке назвали причину

Российские оккупанты не прекращают попыток взять штурмом один из ключевых городов Донбасса – Бахмут, но пока что желаемого результата россиянам достичь не удается. В связи с провалом задачи по прорыву обороны ВСУ в этом направлении российское командование теперь корректирует планы по дальнейшему продвижению на Донбассе. Как передает портал "Комментарии", такие выводы озвучили в разведке Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Российские войска. Фото: из открытых источников

При этом британские военные отмечают, что корректировка планов не означает, что россияне прекращают штурм в районе Бахмута. На протяжении последних четырёх дней российские войска пытались продвинуться к северо-востоку от Донецка, но продвинуться вперед практически не удалось. Учитывая сложившиеся обстоятельства Москва принимает решение перепросить живую силу с северного сектора Донбасса на юг Украины.

Стоит отметить также, что вчера появилось сообщение украинской разведки, где сообщалось, что Россия отводит личный состав из ряда сел Запорожской области.

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