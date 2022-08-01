logo

BTC/USD

23269.64

ETH/USD

1682.04

LTC/USD

59.70

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

40.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия корректирует свой план по Донбассу: в британской разведке назвали причину
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия корректирует свой план по Донбассу: в британской разведке назвали причину

Запорожское направление остается для России уязвимым участком фронта. Поэтому военное руководство РФ решило перебросить туда подкрепление

сегодня, 10:00
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Российские оккупанты не прекращают попыток взять штурмом один из ключевых городов Донбасса – Бахмут, но пока что желаемого результата россиянам достичь не удается. В связи с провалом задачи по прорыву обороны ВСУ в этом направлении российское командование теперь корректирует планы по дальнейшему продвижению на Донбассе. Как передает портал "Комментарии", такие выводы озвучили в разведке Министерства обороны Великобритании в Twitter.

Россия корректирует свой план по Донбассу: в британской разведке назвали причину

Российские войска. Фото: из открытых источников

При этом британские военные отмечают, что корректировка планов не означает, что россияне прекращают штурм в районе Бахмута. На протяжении последних четырёх дней российские войска пытались продвинуться к северо-востоку от Донецка, но продвинуться вперед практически не удалось. Учитывая сложившиеся обстоятельства Москва принимает решение перепросить живую силу с северного сектора Донбасса на юг Украины.                                                                                                                         

Стоит отметить также, что вчера появилось сообщение украинской разведки, где сообщалось, что Россия отводит личный состав из ряда сел Запорожской области.

Читайте также на портале "Комментарии" — Донбасс – не главная цель, россияне готовят новое наступление на Харьковском наступлении: в Институте изучения войны считают, что российские войска будут пытаться вновь оккупировать Харьков или всю Харьковскую область, но шансов успешный результат такой операции совсем немного.

Также издание "Комментарии" сообщало — эксперт рассказал, что решится в августе – когда Украина будет готова к переговорам.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://mobile.twitter.com/DefenceHQ/status/1553972435904610306
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!