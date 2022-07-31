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Россия отводит личный состав из ряда сел Запорожской области: подробности

Россияне отошли от поселков Верхний Токмак и Черниговка

сегодня, 15:45
Автор:

Кравцев Сергей
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Российским командованием был отдан приказ вывести личный состав с территории поселков Верхний Токмак и Черниговка Запорожской области. Об этом сообщает издание "Комментарии", со ссылкой на Главное управление разведки.

Россия отводит личный состав из ряда сел Запорожской области: подробности

Российские войска. Фото: из открытых источников

Украинской разведке стало известно, что после ударов ВСУ в ночь на 29 июля по месторасположению сил захватчиков вблизи поселков Верхний Токмак и Черниговка Запорожской области, россияне отвели личный состав и технику на другие позиции.

Также после прицельного огня ВСУ у россиян почти 40 300-ых. Раненых доставили в госпиталь города Пологи. Из Черниговки россияне вывели практически весь состав.           

Пока, как рассказывают в ГУР, вблизи населенного пункта остаются несколько блок-постов и не более 100 оккупантов. Остальные захватчики вместе с техникой распределены по городам Токмак и Бердянск. Именно там они заняли опорные позиции.

В ГУР обращают внимание, что во время отхода россияне пытаются создать впечатление, что войска проводят плановую ротацию. На самом же деле, оккупанты намерены полностью покинуть поселок и начали минирование подъездных дорог.

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Источник: https://t.me/DIUkraine/1022
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