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Эксперт рассказал, что решится в августе – когда Украина будет готова к переговорам

Для украинской власти приоритетом №1 является ситуация на фронте, достижение там позитивных результатов

сегодня, 09:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Уже хорошо просматривается стратегия высшего военно-политического руководства страны. Становится очевидно, что пока ВСУ не пойдут в контрнаступление – ни о каких переговорах с Россией не может быть и речи, но они могут состояться после того, как Украина выбьет оккупантов из Николаевской, Херсонской и, возможно, Запорожской областей. На этом этапе Киев может выходить с предложением сесть за стол переговоров, где конкретно обсуждать гарантии безопасности для Украины и прекращение боевых действий. Об этом в интервью порталу "Комментарии" рассказал кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин.

Эксперт рассказал, что решится в августе – когда Украина будет готова к переговорам

Переговоры. Фото: из открытых источников

Именно поэтому, уверен эксперт, в августе нас ждет ряд важных моментов. Алексей Якубин отмечает, все как-то забыли, но с августа начинается старт американского ленд-лиза, а это значит, что Украина получит более мощное, а самое главное в максимально оперативные сроки, вооружение. 

По словам эксперты, второй момент – это ожидание того, что в августе произойдет на Донбассе и юге страны, речь, конечно же, о событиях на фронте.

"Думаю, частичные ответы на эти вопросы мы получим именно в августе. Скорее всего, до Дня независимости, который празднуется 24-го. Уже видна стратегия высшего военно-политического руководства в этом ракурсе", – отмечает Алексей Якубин.

Также эксперт отмечает, что август покажет, работает ли "зерновое соглашение", есть ли смысл вообще вести переговоры и договариваться. Первые корабли выходят в море как раз в начале августа.

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Источник: https://society.comments.ua/news/warrussia/v-chem-posledniy-mesyac-leta-mozhet-stat-reshayuschim-avgustovskiy-prognoz-700922.html
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