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Россия готовится пойти ва-банк: Данилов назвал дату

Секретарь СНБО Данилов рассказал, чего ждать в годовщину войны

сегодня, 11:07 comments3348
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Автор:

Кравцев Сергей

В Кремле уже "готовятся к определенным событиям", поскольку "любят даты" и символизм. 24 февраля 2023 года в Кремле прописана, как дата, когда Россия должна получить определённый успех и отчитаться перед своим обществом – зачем была нужна так называемая "военная спецоперация" и какой ее результат. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Россия готовится пойти ва-банк: Данилов назвал дату

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Секретарь СНБО прогнозирует, что ближайшие месяцы будут очень тяжелыми для Украины, ведь Россия готовится идти ва-банк, поскольку растягивать войну на долго Кремлю уже не позволяют внутренние проблемы в стране. На данный момент у Путина уже "готовятся к определенным событиям", хотят отчитаться о хотя бы каких-нибудь успехах за год войны.

"Два-три месяца для нас будут сложными и решающими. Имеется в виду, что Россия должна идти уже в ва-банк. Она тоже без конца не может тянуть войну, там непростая ситуация и накапливаются проблемы в России", — отметил Алексей Данилов.

Читайте также на портале "Комментарии" — война в Украине: ключевые составляющие поражения России в этом году — есть ли уже перспективы. Эксперты детально разобрались в ситуации во время эксклюзивного интервью.

Также издание "Комментарии" сообщало – в СНБО намекнули, что западные танки от Польши – это только начало и дальше будет еще больше тяжелой техники для контрнаступления.                                                                   

Ранее "Комментарии" писали — министр обороны США рассказал, действительно ли Соледар уже захвачен русскими.



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