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Министр обороны США рассказал, действительно ли Соледар уже захвачен русскими

Остин отметил, что в Соледаре имеют место очень динамичные бои

сегодня, 07:48
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Автор:

Кравцев Сергей

Нет никакой подтверждающей информации о том, что Соледар Донецкой области оккупирован российской армией. Есть только сообщения российских пропагандистов о победе россиян в Соледаре, но они неправдивы и не соответствуют действительности. Как передает портал "Комментарии", ссылаясь на "Украинформ", такое заявление сделал министр обороны США Ллойд Остин во время пресс-конференции по итогам заседания Консультативного комитета США – Япония по вопросам безопасности в Вашингтоне.  

Министр обороны США рассказал, действительно ли Соледар уже захвачен русскими

Ллойд Остин. Фото: из открытых источников

"Во-первых, позвольте мне начать с вопроса о Соледаре, и достался ли он россиянам. Сейчас мы не можем подтвердить этой информации", – подчеркнул министр обороны США.

По словам главы Пентагона, в Соледаре имеют место "очень динамичные" бои, и контроль над районами переходит из одних рук в другие в условиях жесткой борьбы.

"Мы сосредоточены на том, чтобы сделать все возможное и убедиться, что украинцы имеют возможности, необходимые для успешной защиты своей суверенной территории", – отметил он. 

Остин также добавил, что регулярно общается со своим украинским коллегой. Кроме того, он напомнил, что на следующей неделе в Германии состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", участие в котором примут около 50 стран. Прежде всего там будут говорить о том, в чем Украина сейчас нуждается больше всего, и что ей необходимо для достижения успеха в будущем.

"Мы будем поддерживать Украину, пока это будет нужно, и из всего, что я вижу со стороны наших союзников и партнеров, они чувствуют то же самое. Поэтому мы остаемся едиными в наших усилиях", – подчеркнул глава Пентагона. 

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Также издание "Комментарии" сообщало – кого Кремль бросил на штурм Соледара – почему решил ослабить атаки на Бахмут.




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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3650829-glava-pentagonu-nemae-pidtverdzen-so-soledar-mig-distatisa-rosianam.html
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