Кого Кремль бросил на штурм Соледара – почему решил ослабить атаки на Бахмут



















Несмотря на зимний период, никакой оперативной паузы в российской-украинской войне, как не было, так и нет. После серии неудачных штурмов Бахмута, оккупанты поставили своей целью взятие Соледара. Правда российские пропагандисты преждевременно поспешили заявить, что город полностью уже под контролем России. ВСУ остаются в Соледаре и дают бой врагу. Как сейчас обстоят дела в Соледаре и почему вся элита российской армии отправилась на штурм этого города? Ответы на эти вопросы нашли вместе с экспертами.

РФ бросила всю свою элиту на Соледар - офицер ВСУ. Фото: instagram.com/libkos

В штурме Соледара задействованы элитные части "Вагнера", а также российские десантники

Офицер первой отдельной бригады спецназначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец рассказал, что после того, как элитные российские войска сломали зубы об оборону Бахмута, они "перекочевали" на штурм Соледара.

"Ситуация следующая: враг уменьшил давление на Бахмут и откуда было переброшено значительное количество подразделений российского ЧВК "Вагнер", а также российских ДШВ – десантно-штурмовых войск или как они их называют ВДВ", – рассказал Тарас Березовец.

По его словам, российское командование приняло решение ослабить штурм Бахмута и отправить самые боеспособные подразделения на Соледар. Вот и имеем сегодня ожесточенные бои в Соледаре и небольшое ослабление в Бахмуте.

Березовец отметил, что, что сейчас везде в новостях тема штурма Соледара не значит, что бои за город идут последние несколько дней. На самом деле оккупанты уже больше 10 дней пытаются взять этот город. Активные штурмы позиций ВСУ начались еще 27 декабря 2022 года.

"Враг сделал выводы для себя после многомесячной неудачной попытки зайти в город Бахмут. Они решили изменить тактику", – считает Тарас Березовец.

Он предполагает, что у россиян нет ключевой задачи зайти в Соледар, но есть задача окружить его, чтобы взять под контроль трассу, которая соединяет Соледар и Славянск.

Сейчас основное направление российских усилий – штурм Соледара в лоб

Популярный в Украине военный эксперт Олег Жданов отметил, что многим непонятно, зачем враг бросает столько сил на штурм Соледара, оккупация которого точно не станет стратегическим успехом России. Но есть, как минимум два объяснения действий россиян. Во-первых, военное руководство России приняло тот факт, что на данный момент оккупировать Бахмут им не удастся. И, во-вторых, речь опять идет о личных амбициях Пригожина, которому нужен хоть какой-то очевидный успех в Украине. И сегодня в боях за Соледар мы наблюдаем не только войну, но и политику, борьбу за право доказать Путину свою способность выполнять поставленные задачи несмотря ни на что.

"Почему Соледар? Так как они (Ред. – россияне) решили, что там самое слабое место нашей обороны и потому они перестали так активно атаковать Бахмут. Они поняли, что там не пройдут, обойти Бахмут не удастся, потому они решили штурмовать Соледар", – отметил Жданов.

По его словам, сначала россияне попытались взять город в кольцо с севера и юга, а потом решили штурмовать в лоб. Взятие Соледара – это уже личная цель пригожина, который одержим идеей доказать Путину, что его бойцы намного лучше в бою нежели бойцы регулярной российской армии, и таким образом будет требовать или отставки военного руководства, того же Шойгу или Герасимова, а возможно, потребует назначения его или Кадырова на эту должность.

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