В СНБО намекнули, что западные танки от Польши – это только начало

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Кравцев Сергей
Позитивное решение Варшавы о передаче Украине роты "Леопардов" в рамках международной коалиции не является каплей в море. Это ознаменовало начало поставок украинцам тяжелых западных танков. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Танк Leopard 2 / фото GETTY IMAGES
В свою очередь он напомнил, что Украина обращалась к союзникам с просьбой предоставить танки еще летом, а сейчас пришло время, когда начнется их получение.
Стоит напомнить, вчера президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов заявил, что Варшава решила передать Киеву "роту танков" Leopard 2, но в рамках международной коалиции.
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