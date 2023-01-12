В СНБО намекнули, что западные танки от Польши – это только начало

Позитивное решение Варшавы о передаче Украине роты "Леопардов" в рамках международной коалиции не является каплей в море. Это ознаменовало начало поставок украинцам тяжелых западных танков. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Танк Leopard 2 / фото GETTY IMAGES

"Речь не о капле в море, речь о начале. До сих пор тяжелые танки нам не передавали совсем, и главное для нас… чтобы был кто-то в начале. И то, что вчера произошло в городе Льва, заявление президента Польши — это очень важный шаг, чтобы этот вопрос сдвинулся с мертвой точки", — сказал Данилов.

В свою очередь он напомнил, что Украина обращалась к союзникам с просьбой предоставить танки еще летом, а сейчас пришло время, когда начнется их получение.

"Сколько их будет? Главное, что они начали предоставлять, а потом все партнеры будут приобщаться к процессу, их будет достаточно для того, чтобы победить врага на поле боя", — подытожил Алексей Данилов.

Стоит напомнить, вчера президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов заявил, что Варшава решила передать Киеву "роту танков" Leopard 2, но в рамках международной коалиции.

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