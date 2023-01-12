logo

BTC/USD

18109.63

ETH/USD

1387.24

LTC/USD

83.66

USD/UAH

40.30

EUR/UAH

42.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В СНБО намекнули, что западные танки от Польши – это только начало
commentss НОВОСТИ Все новости

В СНБО намекнули, что западные танки от Польши – это только начало

Секретарь СНБО Данилов считает, что вслед за Польшей и другие союзники Украины представят тяжело вооружение

сегодня, 09:50
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Позитивное решение Варшавы о передаче Украине роты "Леопардов" в рамках международной коалиции не является каплей в море. Это ознаменовало начало поставок украинцам тяжелых западных танков. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

В СНБО намекнули, что западные танки от Польши – это только начало

Танк Leopard 2 / фото GETTY IMAGES

"Речь не о капле в море, речь о начале. До сих пор тяжелые танки нам не передавали совсем, и главное для нас… чтобы был кто-то в начале. И то, что вчера произошло в городе Льва, заявление президента Польши — это очень важный шаг, чтобы этот вопрос сдвинулся с мертвой точки", — сказал Данилов.

В свою очередь он напомнил, что Украина обращалась к союзникам с просьбой предоставить танки еще летом, а сейчас пришло время, когда начнется их получение.                                                                                                             

"Сколько их будет? Главное, что они начали предоставлять, а потом все партнеры будут приобщаться к процессу, их будет достаточно для того, чтобы победить врага на поле боя", — подытожил Алексей Данилов.

Стоит напомнить, вчера президент Польши Анджей Дуда во время визита во Львов заявил, что Варшава решила передать Киеву "роту танков" Leopard 2, но в рамках международной коалиции. 

Читайте также на портале "Комментарии" — война в Украине: ключевые составляющие поражения России в этом году — есть ли уже перспективы.

Также издание "Комментарии" сообщало – кого Кремль бросил на штурм Соледара – почему решил ослабить атаки на Бахмут.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!