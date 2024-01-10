Россия готовит масштабную наступательную операцию на Харьков: в ВСУ объяснили, что происходит

В ВСУ возразили о масштабном наступлении РФ на Харьков. Фото из открытых источников

Институт изучения войны сообщил, что Россия планирует провести большую операцию по захвату части Харьковщины по созданию буферной зоны и отодвинуть украинскую артиллерию от границы с Белгородской областью. Однако в ВСУ отрицают информацию о подготовке России к масштабной военной операции на этом направлении.

Спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона рассказал, что для масштабной наступательной операции на Харьков нужны ресурсы, однако Россия большинство своих сил уже использует в Украине.

"Любое формирование любой наступательной группировки требует времени, ресурсов и обученного личного состава. Сейчас РФ задействовала очень большие силы в наступательной операции в Украине", — рассказал Фитьо.

По его словам, если бы Россия начала подготовку к наступлению, то Украина бы это заметила и отреагировала на такие попытки армии РФ.

"Сейчас таких причин нет, поэтому Харьков может выдохнуть. Мы понимаем их слабые стороны и даем отпор", – добавляет Владимир Фитьо.

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