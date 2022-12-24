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Россия до сих пор ждет от Ирана заказанные ракеты: почему Тегеран тянет

Кирилл Буданов считает, что, опасаясь новых санкций Иран не поставляет ракеты в Россию

сегодня, 15:00
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Автор:

Кравцев Сергей

Иран пока не готов ответить согласием России и начать поставки баллистических ракет, относительно которых украинские чиновники ранее выражали тревогу. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "The New York Times" рассказал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Россия до сих пор ждет от Ирана заказанные ракеты: почему Тегеран тянет

Иранские ракеты. Фото: из открытых источников

В Минобороны считают, что Тегеран пока еще думает – стоит ли передавать Москве ракеты, ведь как только пойдут первые поставки ракет в Россию, долго не придется ждать новых санкций от Запада. 

В то же время, по контракту, заключенному летом, Россия приобрела у Ирана 1700 так называемых дронов-камикадзе Shahed. Они поставляются партиями.

Главный разведчики страны отметил, что российские войска уже выпустили по украиснким городам и селам полтысячи беспилотников. Цель у россиян не меняется, как и раньше Кремль пытается максимально сильно ударить по обьектам критической инфрастрктуры, чтобы максимально создать проблема рядовым украинцам. ВСУ уже научились преодолевать новые вызовы и сбивать смертноносные дроны.

Ранее мы писали – Кирилл Буданов озвучил свой прогноз – есть ли угроза повторного вторжения России с территории Беларуси ближайшим временем.                                                                                                                                                                    

Читайте также на портале "Комментарии" — Лукашенко отправился на очередную встречу к Путину: какие ожидания – прогнозы. Эксперты детально разбирались в ситуации во время эксклюзивного интервью нашему изданию.

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Источник: https://www.nytimes.com/2022/12/23/world/europe/belarus-ukraine-invasion-threat.html?fbclid=IwAR2-5aQkGz4Qc1pA4vsPRx12gZ5IJ1g4zp3ZFEhfHPSCmf2EqEnlWKVB5zw
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