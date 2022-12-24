Россия до сих пор ждет от Ирана заказанные ракеты: почему Тегеран тянет

Иран пока не готов ответить согласием России и начать поставки баллистических ракет, относительно которых украинские чиновники ранее выражали тревогу. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью "The New York Times" рассказал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Иранские ракеты. Фото: из открытых источников

В Минобороны считают, что Тегеран пока еще думает – стоит ли передавать Москве ракеты, ведь как только пойдут первые поставки ракет в Россию, долго не придется ждать новых санкций от Запада.

В то же время, по контракту, заключенному летом, Россия приобрела у Ирана 1700 так называемых дронов-камикадзе Shahed. Они поставляются партиями.

Главный разведчики страны отметил, что российские войска уже выпустили по украиснким городам и селам полтысячи беспилотников. Цель у россиян не меняется, как и раньше Кремль пытается максимально сильно ударить по обьектам критической инфрастрктуры, чтобы максимально создать проблема рядовым украинцам. ВСУ уже научились преодолевать новые вызовы и сбивать смертноносные дроны.

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