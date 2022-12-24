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Есть ли угроза вторжения России с территории Беларуси ближайшим временем: ответ Буданова

Кирилл Буданов считает, что угроза вторжения с территории Беларуси низкая

сегодня, 10:55
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Автор:

Кравцев Сергей

На сегодняшний день вероятность повторного наступления российских войск с территории Беларуси остается низкой. Об этом сообщает портал "Комментарии", ссылаясь на интервью начальника ГУР МО Кирилла Буданова "The New York Times".

Есть ли угроза вторжения России с территории Беларуси ближайшим временем: ответ Буданова

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

При этом Кирилл Буданов отметил, что полностью исключать возможность такого наступления нельзя, но сейчас нет фактов, подтверждающих вероятность угрозы. 

По словам главного разведчика страны, российские захватчики в Беларуси не выстроены в штурмовые порядки, а из мобилизованных учебных лагерей отправляют воевать на восток Украины. Также для проведения атаки на полигонах не хватает бронетехники.

Однако страна-агрессор не оставляет попыток сделать видимость подготовки к атаке. Так, они использовали советский метод: сажали солдат в поезда и направляли их к границе с Украиной, возвращая их потом обратно на позиции. Такие маневры в Минобороны Украины называют "каруселями".

Читайте также на портале "Комментарии" — российский диктатор владимир путин сделал ряд циничных заявлений по поводу войны, которую развязал против Украины. Заявил, что спасает русскоязычных украинцев, заявил, что скорее хочет закончить войну (назвал ее именно войной, на что многие обратили внимание), блеял о переговорах. Он также пообещал "пощелкать" ЗРК Patriot, которые США намерены передать Украине для обороны от российских ракетных ударов. О чём говорят эти заявления путина и вообще его повышенная медийность последнего времени в ракурсе российско-украинской войны? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — война в Украине: в Китае сделали заявление о непростом выборе между Киевом и Москвой.




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Источник: https://www.nytimes.com/2022/12/23/world/europe/belarus-ukraine-invasion-threat.html
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