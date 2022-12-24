Есть ли угроза вторжения России с территории Беларуси ближайшим временем: ответ Буданова

На сегодняшний день вероятность повторного наступления российских войск с территории Беларуси остается низкой. Об этом сообщает портал "Комментарии", ссылаясь на интервью начальника ГУР МО Кирилла Буданова "The New York Times".

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

При этом Кирилл Буданов отметил, что полностью исключать возможность такого наступления нельзя, но сейчас нет фактов, подтверждающих вероятность угрозы.

По словам главного разведчика страны, российские захватчики в Беларуси не выстроены в штурмовые порядки, а из мобилизованных учебных лагерей отправляют воевать на восток Украины. Также для проведения атаки на полигонах не хватает бронетехники.

Однако страна-агрессор не оставляет попыток сделать видимость подготовки к атаке. Так, они использовали советский метод: сажали солдат в поезда и направляли их к границе с Украиной, возвращая их потом обратно на позиции. Такие маневры в Минобороны Украины называют "каруселями".

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