РФ ведет войну уже не только против Украины – почему Путин продолжает удары по украинским портам

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Кравцев Сергей
В вечернем обращении 16 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что очередная массированная атака РФ по украинским портам, стала уже седьмой. И подчеркнул, что каждый удар агрессора по портам "Рени", "Измаил", "Южный", "Одесса", "Черноморск", по Николаеву – это удар по мировым продовольственным ценам, по социальной и политической стабильности в Африке, Азии. Он акцентировал, что ни один другой террорист, кроме России, еще никогда так откровенно и специально не бил по безопасности сразу стольких народов. И призвал всех – реагировать. Тем временем немецкий контейнеровоз Joseph Schulte стал первым торговым судном, которое вышло из Одессы по временному коридору, открытому Украиной после выхода России из так называемой зерновой сделки. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" российские игры вокруг морского зернового коридора и в целом продовольственной безопасности.
Экспорт украинского зерна. Фото: из открытых источников
Председатель Подкомитета Верховной Рады Украины (IX созыва) по вопросам преодоления последствий Чернобыльской катастрофы, экс-директор по региональному развитию ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" Сергей Магера напоминает, что в истории есть немало примеров неадекватной политики умиротворения тиранов.
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Он считает, что Россия будет продолжать террор, пока ей будут позволять это делать.
Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко рассуждает так:
Россия сейчас очень активна в Африке, отмечает эксперт. Тот же переворот в Нигере, работа группы "Вагнер" в других странах.
При этом та же Турция, по ее словам, точно не однозначный союзник РФ (как подает пропаганда страны-агрессора), так как является членом НАТО. А НАТО, по заявлениям всё той же российской пропаганды – чуть ли не главный враг РФ.
Для украинских аграриев, акцентирует она, важно иметь разные способы экспорта. Ведь чем легче будет вывоз, тем меньше будут их затраты, тем стабильнее станет ситуация на мировом рынке продовольствия.
Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев акцентирует, что на сегодняшний день украинские порты являются местом, где в определенной мере формируется мировая продовольственная безопасность.
По его мнению, международное сообщество должно рассматривать происходящее именно в таком контексте. И однозначно быть тут на стороне Украины, независимо от того, как те или иные страны относятся к самому факту российской агрессии против Украины.
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