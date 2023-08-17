РФ ведет войну уже не только против Украины – почему Путин продолжает удары по украинским портам

В вечернем обращении 16 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что очередная массированная атака РФ по украинским портам, стала уже седьмой. И подчеркнул, что каждый удар агрессора по портам "Рени", "Измаил", "Южный", "Одесса", "Черноморск", по Николаеву – это удар по мировым продовольственным ценам, по социальной и политической стабильности в Африке, Азии. Он акцентировал, что ни один другой террорист, кроме России, еще никогда так откровенно и специально не бил по безопасности сразу стольких народов. И призвал всех – реагировать. Тем временем немецкий контейнеровоз Joseph Schulte стал первым торговым судном, которое вышло из Одессы по временному коридору, открытому Украиной после выхода России из так называемой зерновой сделки. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" российские игры вокруг морского зернового коридора и в целом продовольственной безопасности.

Экспорт украинского зерна. Фото: из открытых источников

К сожалению, на Западе, похоже, преобладает иллюзия, что на какой-то стадии с РФ можно будет о чем-то договориться

Председатель Подкомитета Верховной Рады Украины (IX созыва) по вопросам преодоления последствий Чернобыльской катастрофы, экс-директор по региональному развитию ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" Сергей Магера напоминает, что в истории есть немало примеров неадекватной политики умиротворения тиранов.

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"Перед Второй мировой войной так пытались умилостивить Гитлера, надеясь на то, что он не начнет агрессию. Но он начал. Что привело к миллионам жертв. К сожалению, политика цинична. Ей руководят экономические интересы. А они у каждой страны – свои. И сегодня мы вновь видим стадию попыток умиротворить агрессора. Теперь уже – российского. Это и ранее лишь распаляло аппетит путинского режима. И сейчас, скорее всего, ни к чему хорошему не приведет", – прогнозирует нардеп.

Он считает, что Россия будет продолжать террор, пока ей будут позволять это делать.

говорят именно об этом", – констатирует Сергей Магера. "К сожалению, на Западе, похоже, преобладает иллюзия, что на какой-то стадии с РФ можно будет о чем-то договориться. Тогда как реальность показывает необходимость максимальной военной помощи Украине для сокрушения агрессора. Но оружие нам дают медленно, причем, далеко не всё, что необходимо. Как следствие — Украина каждый день несет потери. И человеческие, и экономические. Всё указывает на то, что большинство мировых лидеров намерены принудить Киев сесть за стол капитуляционных переговоров. И недавние заявления чиновников НАТО о возможности потери Украиной части территорий

РФ пытается использовать вопросы продовольствия для шантажа, она ранее так же действовала с энергетикой

Политтехнолог, партнер SIC Group, глава Института демократии и развития PolitA и партии "Национальная платформа" Екатерина Одарченко рассуждает так:

"Очевидно, что экспорт украинского зерна – важный вопрос для всего мира. И подчеркивая необходимость решения проблемы продовольственной безопасности, можно склонить на свою сторону даже тех, кто недавно соблюдал относительный нейтралитет. Тех же африканских лидеров".

Россия сейчас очень активна в Африке, отмечает эксперт. Тот же переворот в Нигере, работа группы "Вагнер" в других странах.

"То, что РФ пытается использовать вопросы продовольствия для шантажа – тоже понятно. Она ранее так же действовала с энергетикой", – напоминает Екатерина Одарченко.

При этом та же Турция, по ее словам, точно не однозначный союзник РФ (как подает пропаганда страны-агрессора), так как является членом НАТО. А НАТО, по заявлениям всё той же российской пропаганды – чуть ли не главный враг РФ.

"Да, Эрдоган помогает РФ с торговлей и частичным обходом санкций. Но он же помогает Украине – и с зерновой сделкой, и с обменом пленными", – подчеркивает эксперт.

Для украинских аграриев, акцентирует она, важно иметь разные способы экспорта. Ведь чем легче будет вывоз, тем меньше будут их затраты, тем стабильнее станет ситуация на мировом рынке продовольствия.

Международное сообщество должно рассматривать происходящее в Украине, как войну против терроризма, за продовольственную безопасность всего мира

Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев акцентирует, что на сегодняшний день украинские порты являются местом, где в определенной мере формируется мировая продовольственная безопасность.

"А потому защита, в том числе силами НАТО, воздушного пространства в этих районах, это не война между Украиной и Россией или НАТО и РФ. Это – война против терроризма, за продовольственную безопасность всего мира", – поясняет эксперт.

По его мнению, международное сообщество должно рассматривать происходящее именно в таком контексте. И однозначно быть тут на стороне Украины, независимо от того, как те или иные страны относятся к самому факту российской агрессии против Украины.

"Сейчас это уже агрессия против всего мира. И те же лидеры ряда африканских государств это, похоже, поняли. Теперь важно, чтобы поняли, как можно быстрее, все", – отмечает Андрей Рязанцев.

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