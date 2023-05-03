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РФ убрала все "Калибры" в Черном море: что происходит

При этом враг оставил на дежурстве пять своих кораблей

сегодня, 11:40
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Автор:

Кравцев Сергей

Российское командование приняло решение убрал в Черном море ракетоносители на фоне взрывов у Крымского моста. Как сообщили в пресс-центре Командования Военно-Морских сил ВС Украины, по состоянию на 10:00 среды, ракетоносителей врага на дежурстве в акватории нет. В то же время в Черном море находится пять вражеских кораблей.

РФ убрала все "Калибры" в Черном море: что происходит

Корабль. Фото: GETTYIMAGES

Также сообщается, что в Азовском море на дежурстве – один российский корабль, в Средиземном – пять, из них один – носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп которых до 4 единиц.


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Отметим, в ночь на 29 апреля неизвестный беспилотник атаковал резервуар с топливом оккупантов в Казачьей бухте Севастополя. О чем говорят участившиеся удары по Крыму? Каковы шансы на деоккупацию полуострова уже в этом году? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам. 

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Также издание "Комментарии" сообщало – министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что завершается подготовка к давно анонсируемому контрнаступлению ВСУ. Он также уверяет, что мы обязательно получим современные истребители. Хоть и признал, что партнеры медлят, как и практически с каждым новым образом поставляемых нам вооружений. О чем говорят данные заявления Резникова и в целом шумиха вокруг подготовки контрнаступления? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

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