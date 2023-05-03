Почему Украина скрывает от США детали контрнаступления: СМИ узнали причину

По информации СМИ, украинское военно-политическое командование не раскрывает все планы по своему весеннему контрнаступлению, пытаясь предотвратить утечку конфиденциальной информации, которая может поставить под угрозу его позиции на поле боя. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает рейтинговое издание "Politico", ссылаясь на слова двух европейских чиновников, находящихся в контакте с украинским военным руководством.

ВСУ. Фото: Генштаб ВСУ в Facebook

Источники издания заявили, что их украинские коллеги сослались на предполагаемую утечку секретных документов от гвардейца ВВС штата Массачусетс Джека Тейшейры как на одну из причин, по которой Киев воздерживается от обмена информацией о контрнаступлении, в том числе о сроках.

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Неназванные европейские чиновники отметили, что Украина, скорее всего, по-прежнему делится некоторыми основными разведданными с США и другими европейскими странами, которые поддерживали ее, поставляя необходимое вооружение. Но официальные лица внутри страны работают над предотвращением распространения подробностей, связанных с планированием поля боя.

Издание приводит слова украинского нардепа, который на условиях анонимности заявил, что высокопоставленные чиновники в Киеве также скрывали подробности контрнаступления от других политиков в столице.

"В стране лишь несколько человек знают этот план", — заявил парламентарий.

Представитель министерства обороны США заявил, что никаких изменений не произошло, Вашингтон и Киев по-прежнему обмениваются информацией на том же уровне. Не было никаких признаков того, что Украина что-то скрывает от США, продолжил чиновник.

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