РФ снова бьет дронами по Украине: как понимать новую тактику – чем можем ответить

Российские захватнические войска в течение суток ударили по Украине 26 дронами-камикадзе типа "Шахед-136". Генштаб ВСУ сообщил, что 21 из них сбиты силами украинской ПВО. Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что увеличением атак с помощью "Шахедов" россияне пытаются компенсировать нехватку точных ракет. Есть ли панацея от атак дронов и вообще дистанционных ударов со стороны оккупантов? Как изменилась тактика россиян в этом смысле? Что можем противопоставить? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Иранские беспилотники. Фото: из открытых источников

Пока идет накопление ракет, агрессор делает ставку на дроны

Бывший работник СБУ и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак поясняет:



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"Пока у нас есть возможность сбивать "Шахеды" на подлете. Они летят довольно медленно и низко, что дает возможность уничтожать их из крупнокалиберных пулеметов. Ночью это делать тяжелее, поэтому задействуются мощные фонари и так далее. Где-то срабатывает система ПВО, в ход идут ракеты. Где-то – "Гепарды" (зенитная самоходная установка). Но какие-то дроны всё же прорываются. Малый процент, но – прорывается".

Как вариант, продолжает эксперт, их можно уничтожать непосредственно на месте пуска. Там, где "кассета" с пятью беспилотниками вылетает из того же авто. Это было бы предпочтительнее, но сделать так крайне сложно. Запуски производятся, как правило, из глубины РФ. Пока у нас нет возможности туда дотянуться, отмечает Иван Ступак.

"Что касается смены российской тактики. Отказ от массированных ударов ракетами связан с тем, что запасы у противника исчерпались, а производство – не такое уж масштабное. А пока идет накопление, агрессор делает ставку на дроны. Их значительно больше, чем ракет, к тому же, они гораздо дешевле. Из Ирана через Каспий они и попадают в Архангельск. По некоторым данным, в ответ Россия передала Ирану самолеты Су-35. Если бы удалось перебить эти логистические цепочки, нам было бы гораздо легче, – подчеркивает эксперт. – Но пока этого не удается – и два диктаторских режима продолжают накачивать друг друга необходимыми видами вооружений".

Наиболее эффективным средством против беспилотников является создание дронов-истребителей

Аналитик, специалист по ракетному вооружению Александр Кочетков предупреждает – пока война не окончена, атаки с воздуха будут продолжаться. При этом, акцентирует он, нет и не может быть системы ПВО, которая дает стопроцентную гарантию сбития всех вражеских беспилотников.

"Это невозможно даже теоретически: при применении от 20 беспилотников существует большая вероятность, что хотя бы один просочится через оборону, – поясняет эксперт. – Наиболее эффективным средством против беспилотников является создание дронов-истребителей. Но пока эта задача не решена. Поэтому остается использование компьютеризованной зенитной артиллерии, вроде систем "Скайнекс, "Гепард" или подобных систем, которые устанавливаются на пикапах и способны быстро перемещаться".

Однако, продолжает Александр Кочетков, Украина большая, и у нас пока явно недостаточно зенитных систем, чтобы перекрыть все потенциальные направления беспилотных атак.

"Что касается ракетных атак, то агрессор убедился зимой, что он не в состоянии разрушить нашу инфраструктуру. Поэтому накапливает крылатые и прочие ракеты для противодействия нашему наступлению, – отмечает аналитик. – То есть, не только зенитные, типа С300, но и крылатые и баллистические ракеты у врага не кончились – он их потихоньку производит. Речь идет только о смене тактики применения".

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