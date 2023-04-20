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В ISW объяснили, почему войска РФ активнее начали использовать "Шахеды"

Аналитики ISW считают, что войска РФ используют "Шахеды", пытаясь компенсировать нехватку точных ракет

сегодня, 08:07
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Автор:

Кравцев Сергей

Россия продолжает применять массированные атаки на Украину с помощью иранских дронов-камикадзе типа "Шахед". Также применяются другие малоточные системы. На такой шаг Москва идет, чтобы компенсировать нехватку высокоточных ракет. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

В ISW объяснили, почему войска РФ активнее начали использовать "Шахеды"

Иранские дроны. Фото: из открытых источников

В отчете говорится, что в ночь с 18 на 19 апреля российские силы запустили 12 беспилотников "Шахед-131/136" по югу Украины из акватории Азовского моря, 10 из которых были сбиты ПВО Украины. По мнению представителей ВСУ, удар БПЛА был преднамеренной попыткой найти и уничтожить украинские системы ПВО.


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Российские блогеры активно обсуждают важность нанесения ударов по средствам ПВО ВСУ перед любым потенциальным украинским контрнаступлением. Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что с 11 сентября 2022 года Россия использовала почти все свои стратегические ракетные запасы, и что украинские силы сбили 750 из 850 ракет, выпущенных российскими войсками по Украине за этот период. Он также отметил, что российские вооруженные силы перешли на более дешевые варианты с меньшей дальностью действия, такие как управляемые авиабомбы, и сняли с хранения ракеты типа Х-55 для восстановления.

Отметим, в ночь на 20 апреля российские захватнические войска ударили по Украине 26 дронами-камикадзе типа "Шахед-136", 21 из них был сбит силами украинской ПВО.

Читайте также на портале "Комментарии" — Россия атаковала Одесскую область дронами: где есть "прилеты".

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-april-19-2023
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