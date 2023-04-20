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Россия ударила по Украине 26 дронами-камикадзе: в Генштабе назвали количество сбитых

Из 26 дронов-камикадзе 21 удалось сбить силами ПВО

сегодня, 07:15
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские захватнические войска за прошедшие сутки ударили по Украине 26 дронами-камикадзе типа "Шахед-136", 21 из них был сбит силами украинской ПВО. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

Россия ударила по Украине 26 дронами-камикадзе: в Генштабе назвали количество сбитых

Иранские дроны. Фото: из открытых источников

"За прошедшие сутки противник нанес 3 ракетных и 57 авиационных ударов, в частности, применил 26 БпЛА типа "Шахед-136". 21 из них уничтожены нашими защитниками", — говорится в сообщении Генштаба.


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Также сообщается, что российские войска совершили 69 обстрелов с помощью реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Стоит отметить, что жители Киева и области вечером среды, 19 апреля, наблюдали в небе яркую вспышку. В это время был объявлен сигнал воздушной тревоги. Позже в Офисе президента успокоили украинцев, заявив, что причина яркой вспышки – работа системы ПВО.

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Также издание "Комментарии" сообщало – контрнаступательная операция ВСУ уже идет, уверяет замминистра обороны Украины Анна Маляр. Она также подчеркнула, что наступательных планов у украинского командования несколько, и они зависят, прежде всего, как от информации о состоянии российских оккупационных войск, так и от способностей, возможностей наших Сил обороны. Как расцениваете подобные заявления и весь медийный шум касательно наступательных действий ВСУ? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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