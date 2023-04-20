В ГУР назвали причину – почему оккупанты сменили тактику ракетных ударов по Украине

Российские войска меняют тактику массированных ракетных ударов по Украине. Сейчас противник взял условный перерыв, чтобы накопить силы для атак тех целей, которые важны из-за контрнаступления украинских защитников. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Ракетный обстрел. Фото: из открытых источников

В украинской разведке отмечают, по сравнению с зимним периодом, наблюдается изменение тактики ракетного террора, потому что первый этап провалился – энергетический ракетный блицкриг потерпел абсолютное фиаско.

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"Израсходовав для себя критическую часть ракетного потенциала, враг не достиг желаемого результата. Да, сегодня тактика меняется и этот условный перерыв применяется для накопления только задачи будут другие — это в значительной степени не объекты энергетической инфраструктуры, а, например, все, что касается логистики, подготовки военных целей в контексте попыток сорвать украинские наступательные действия", — отметил Андрей Юсов.

Представитель разведки напомнил, что россияне подобные попытки предпринимали и раньше, на первом этапе полномасштабного вторжения.

"Если мы говорим о зимнем периоде, то заявлялись военные цели, но целями были именно мирные объекты, объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. Сегодня тактика будет другой", — подчеркнул он.

В то же время, по словам Юсова, восстановить тот потенциал по количеству и по качеству, который уже израсходован в период полномасштабного вторжения враг не сможет, даже если будет держать паузу до сентября, а "до сентября он держать паузу не будет".

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