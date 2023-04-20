В ГУР назвали причину – почему оккупанты сменили тактику ракетных ударов по Украине

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Кравцев Сергей
Российские войска меняют тактику массированных ракетных ударов по Украине. Сейчас противник взял условный перерыв, чтобы накопить силы для атак тех целей, которые важны из-за контрнаступления украинских защитников. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.
Ракетный обстрел. Фото: из открытых источников
В украинской разведке отмечают, по сравнению с зимним периодом, наблюдается изменение тактики ракетного террора, потому что первый этап провалился – энергетический ракетный блицкриг потерпел абсолютное фиаско.
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Представитель разведки напомнил, что россияне подобные попытки предпринимали и раньше, на первом этапе полномасштабного вторжения.
В то же время, по словам Юсова, восстановить тот потенциал по количеству и по качеству, который уже израсходован в период полномасштабного вторжения враг не сможет, даже если будет держать паузу до сентября, а "до сентября он держать паузу не будет".
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