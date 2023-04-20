logo

BTC/USD

28866.56

ETH/USD

1954.36

LTC/USD

91.18

USD/UAH

37.95

EUR/UAH

41.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В ГУР назвали причину – почему оккупанты сменили тактику ракетных ударов по Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

В ГУР назвали причину – почему оккупанты сменили тактику ракетных ударов по Украине

РФ хочет помешать контрнаступлению ВСУ

сегодня, 11:30
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Российские войска меняют тактику массированных ракетных ударов по Украине. Сейчас противник взял условный перерыв, чтобы накопить силы для атак тех целей, которые важны из-за контрнаступления украинских защитников. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

В ГУР назвали причину – почему оккупанты сменили тактику ракетных ударов по Украине

Ракетный обстрел. Фото: из открытых источников

В украинской разведке отмечают, по сравнению с зимним периодом, наблюдается изменение тактики ракетного террора, потому что первый этап провалился – энергетический ракетный блицкриг потерпел абсолютное фиаско.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Израсходовав для себя критическую часть ракетного потенциала, враг не достиг желаемого результата. Да, сегодня тактика меняется и этот условный перерыв применяется для накопления только задачи будут другие — это в значительной степени не объекты энергетической инфраструктуры, а, например, все, что касается логистики, подготовки военных целей в контексте попыток сорвать украинские наступательные действия", — отметил Андрей Юсов.

Представитель разведки напомнил, что россияне подобные попытки предпринимали и раньше, на первом этапе полномасштабного вторжения.

"Если мы говорим о зимнем периоде, то заявлялись военные цели, но целями были именно мирные объекты, объекты гражданской и энергетической инфраструктуры. Сегодня тактика будет другой", — подчеркнул он.

В то же время, по словам Юсова, восстановить тот потенциал по количеству и по качеству, который уже израсходован в период полномасштабного вторжения враг не сможет, даже если будет держать паузу до сентября, а "до сентября он держать паузу не будет".

Читайте также на портале "Комментарии" — в ISW объяснили, почему войска РФ активнее начали использовать "Шахеды".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!