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РФ начала воплощать провокацию с химическим оружием в Запорожской области

Россияне хотят сорвать контрнаступление ВСУ в Запорожской области

сегодня, 16:10
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Автор:

Кравцев Сергей








Российские захватчики планируют применить химическое оружие на временно оккупированных территориях Запорожской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Telegram.

РФ начала воплощать провокацию с химическим оружием в Запорожской области

Радиация. Фото: из открытых источников

Сообщается, что на такую провокацию противник решил пойти, надеясь тем самым сорвать планы о контрнаступлении ВСУ. Реальными жертвами вражеской провокации станут солдаты русской оккупационной армии. Следы поражения химическим оружием на их телах путинский режим планирует использовать в качестве фейкового доказательства для того, чтобы очернить Украину в глазах мировой общественности.


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Отметим, впервые информация о подготовке оккупантами радиационной провокации на Запорожской АЭС появилась вчера в сводке украинской разведки.

Читайте также на портале "Комментарии" — тема украинского контрнаступления уже который месяц продолжает активно муссироваться в информационном пространстве. В последнее время данная тенденция усилилась. Приходится как-то реагировать. В итоге то секретарь СНБО Алексей Данилов делает интригующие заявления, то главком ВСУ Валерий Залужный публикует интригующие ролики. О чем говорит информационный шум вокруг этой темы в целом и битвы за Бахмут, в частности, где, похоже, у желающих сбежать оттуда "вагнеровцев" возникли с этим проблемы? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему Венгрия продолжает разрушать единство внутри Европейского Союза – кто может поставить на место Виктора Орбана.




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Источник: https://t.me/DIUkraine/2357
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