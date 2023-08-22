Резников рассказал, когда в Украину прибудут первые истребители F-16

Министр обороны Алексей Резников считает, что первые истребители F-16 от западных партнеров Украина получит через 6-7 месяцев. Таким образом, первые боевые самолеты западного образца появятся в Украине в 2024 году.



Глава Минобороны Алексей Резников. Фото из открытых источников

Глава Минобороны рассказывает, что самолет является частью целого комплекса, ведь к нему должно быть добавлено вооружение, в частности это касается ракет, бомб и снарядов, которые способен нести истребитель F-16. Продолжается обучение не только украинских пилотов, но и инженеров, которые станут обслуживающим персоналом самолетов. Кроме того, Украина должна подготовить необходимую инфраструктуру F-16.

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Учитывая все потребности, по словам Резникова, речь идет о нескольких сотнях людей, которые будут помогать совершать полеты для западных самолетах.

"Поэтому, я думаю, что 6-7 месяцев – это минимальный срок для передачи Украине F-16, который нужно сознательно оценивать. Но если он будет немного больше – не нужно разочаровываться", – сказал Алексей Резников.

Министр обороны указал, что украинцы талантливы, ведь быстро проходят обучение на западных образцах техники, в частности, это касается системы "Patriot", которую украинцы освоили за 10 недель, а не 10 месяцев, как предусмотрено было ранее.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский посол отреагировал на поставки истребителей F-16 в Украину. Однако в Дании ответили на критику России по поводу истребителей F-16 и пристыдили российского дипломата.

Также "Комментарии" писали о датском авторитетном военном аналитике, который указал из нескольких истребителей F-16 нужно для Украины и на что рассчитывать в ближайшие годы.