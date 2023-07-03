Резников анонсировал позитивные новости о танках Leopard

Как передает портал "Комментарии", после того, как немецкий концерн Rheinmetall публично заверил, что передаст еще 14 танков Leopard 2A4, в Минобороны Украины анонсировали положительные новости относительно этого оружия.

Танки. Фото из открытых источников

Министр обороны Алексей Резников выложил в сети мощное видео, посвященное немецким танкам. Ролик заканчивается словами "готовы к удару, спасибо нашим друзьям".

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"Леопард – гордое и сильное животное. Он любит свободу, честную борьбу и вкусную еду. Десятки Leopard приехали в Украину, чтобы показать, на что они способны. И их время придет!", – говорится в подписи к ролику, опубликованному в Twitter.

Глава Минобороны также выразил слова благодарности своему немецкого коллеге Борису Писториусу.

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский в интервью испанскому изданию "El Mundo" заявил, что именно из-за недостаточного количества западного вооружения украинское контрнаступление продвигается не теми темпами, как хотелось бы. Украина по-прежнему нуждается в большем количестве танков, артиллерии и снарядов.

Ранее "Комментарии" писали — пока Польша и Германия спорят – ремонтировать танки Leopard негде: подробности.

Читайте также на портале "Комментарии" — издание The Washington Post, ссылаясь на информацию, якобы полученную после тайного июньского визита главы ЦРУ Уильяма Бернса в Киев, сообщает, что после наступления, закрепившись на определенных позициях, Украина может предложить России перемирие. Как оцениваете это сообщение? О чем оно говорит? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



