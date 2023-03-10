Рейтинг армий мира по численности военно-морского флота. На каком месте Украина

Ресурс Global Firepower определяет ежегодный рейтинг сильнейших армий мира. Исследователи анализируют разные показатели, в том числе и численность военно-морского флота. На каком месте Украина по этому показателю? Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на анализ Global Firepower.



Рейтинг армий мира по численности военно-морского флота. Фото из открытых источник

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Ежегодный смотр GFP исследует армии мира по 60 показателям, главные среди которых: количество танков, самолетов, численность войск и другие. Также немаловажным показателем является численность военно-морского флота каждой страны.

В аналитике Global Firepower в своем отчете учитывались все типы военных кораблей: авианосцы, субмарины, корветы, фрегаты, десантные и вспомогательные суда. Однако в рейтинг не попали корабли, еще находящиеся в разработке.

Согласно данным GFP, на первом месте в рейтинге армий мира по численности военно-морского флота находится Китай – 730 единиц военной техники. Второе место заняла Россия – 598, а на третьем оказалась КНДР – 519. Соединенные штаты заняли четвертое место – 484, а Швеция закрывает пятерку лидеров с показателем 367 единиц военно-морского флота.





Украина в рейтинге занимает 66-е место. Согласно Global Firepower, наш военно-морской флот насчитывает 68 единиц техники. Наибольший флот в Европе в Швеции – 367 единиц техники и Италии – 313. Однако большинство европейских союзников Украины заняли места вне первой 30-ти.

Ранее портал "Комментарии" писал о рейтинге стран по количеству ядерного оружия.

Также "Комментарии" сообщали о рейтинге армий мира по количеству истребителей.