Решение Макрона давит на Шольца. Это может изменить военную ситуацию в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил об отправке западных легких колесных танков в Украину. Таким образом, французский лидер сдвинул неофициальный запрет по отправке танков западного образца в Украину, что привело к давлению на канцлера Германии Олафа Шольца. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на немецкое издание Tagesschau.



Эммануэль Макрон и Олаф Шольц. Фото из открытых источников

Издание утверждает, что важнейший партнер Германии в ЕС хочет оснастить Украину легкими боевыми танками, что должно дать новые аргументы для дискуссии о поставках оружия от Германии. Решение Макрона прокомментировало несколько германских политиков.

"Макрон берет на себя политическое лидерство", — написал в Twitter глава фракции ЕС в Бундестаге Иоганн Вадефуль.

По мнению Вадевульфа из-за такого шага Макрона канцлер Шольц потерял аргументы против поставок для Украины БМП Marder, которые политическая верхушка Германии задерживает.

"Хорошо, что Эммануэль Макрон доставляет танки в Украину. Плохо, что канцлер все еще блокирует", — заявил депутат оппозиционный депутат Томас Зильберхорн.

Tagesschau напоминает, что Олаф Шольц месяцами блокирует поставки для Украины западных танков и бронетранспортеров, приводя аргумент, что Германия не хочет действовать в одиночку.

"Президент Франции может поколебать этот аргумент. Даже если AMX-10 RC является легким танком, сравнимым с немецким Leopard 2, этот шаг может иметь важные последствия для дискуссии в Германии. Французская модель имеет 105-мм пушку, как и Leopard 1 ", – пишут в Tagesschau.

Помимо решения Макрона США также вклинились в дискуссию, ведь Байден сообщил, что решение о поставке современных боевых машин пехоты Bradley у него на столе.

Ранее портал "Комментарии" о решении Макрона, изменившего свое мнение о поставках оружия в Украину.

Также "Комментарии" сообщали слова руководителя разведки Украины Кирилла Буданова о единственной проблеме в войне с Россией.

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