Реакция россиян на ракетный обстрел жилого дома в Днепре

14 января российская ракета упала на многоэтажный жилой дом в Днепре. По состоянию на 10 утра глава ОВА Резниченко указал на 20 погибших и еще около 70 раненых. О реакции россиян на удар по жилому дому сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Telegram украинского телеканала новостей 24.

Россияне отреагировали на ракетный удар по жилому дому в Днепре. Фото из открытых источников

По предварительной информации от Воздушных Сил ВСУ 14 января Россия выпустила из 5 бомбардировщиков Ту-22м3, выпустила 5 ракет Х-22. Одна из этих ракет была выпущена из Курской области и попала в многоквартирный дом в Днепре. Бомбардировщик, нанесший удар принадлежит к воинской части 33310, это 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиационный полк.

В результате удара председатель ОВА Резниченко сообщил о 20 погибших, 73 раненых. Из под завалов достали 38 человек, из них 6 детей. Еще 40 человек числятся пропавшими.

24 канал собрал реакции россиян в социальных сетях на ракетный удар по многоэтажному жилому дому в Днепре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о реакции Кремля на поставку западных танков в Украину. Все больше стран соглашаются передать танки западного образца Украине типа Leopard 2, однако Олаф Шольц не спешит разрешать эти страны и назвал три позиции, которые хочет придерживаться Германия в войне между Украиной и Российской Федерацией.



Также "Комментарии" писали об Илоне Маске и его сообщении о поставках в Украину танков. Американский миллиардер утверждает, что это приведет к подобной ситуации во время Первой мировой войны. Однако на такие слова ответил опытный американский военный.

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