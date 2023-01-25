Реакция посла России в США на поставку американских танков в Украину

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Slava Kot
США планируют объявить отправку танков M1 Abrams в Украину. Российский посол отреагировал на подобные заявления американских чиновников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CNN.
Посол России в США Анатолий Антонов. Фото из открытых источников
Администрации президента США Джо Байдена в ближайшее время планирует объявить об отправке танков M1 Abrams в Украину. Такими действиями США хочет нажать на Германию, которая не соглашается отправлять свои танки Leopard 2 в Украину. Пока неизвестно, сколько американских танков M1 Abrams планируют отправить Штаты, однако по разным источникам это цифра в 10-30 танков.
На возможную отправку американских танков отреагировал посол России в США Анатолий Антонов, заявивший, что Россия уничтожит всю технику, которая попадет в Украину.
Антонов утверждает, что таким образом США пытается поддержать преступления "радикалов" на территории Украины и добавляет, что это будет провокация против России.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что разведка Украины рассказала о том, что нужно для успешного контрнаступления ВСУ.
Также "Комментарии" писали о реакции российского посла в Великобритании на поставки танков Challenger 2.
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