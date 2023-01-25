Реакция посла России в США на поставку американских танков в Украину

США планируют объявить отправку танков M1 Abrams в Украину. Российский посол отреагировал на подобные заявления американских чиновников. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на CNN.



Посол России в США Анатолий Антонов. Фото из открытых источников

Администрации президента США Джо Байдена в ближайшее время планирует объявить об отправке танков M1 Abrams в Украину. Такими действиями США хочет нажать на Германию, которая не соглашается отправлять свои танки Leopard 2 в Украину. Пока неизвестно, сколько американских танков M1 Abrams планируют отправить Штаты, однако по разным источникам это цифра в 10-30 танков.

На возможную отправку американских танков отреагировал посол России в США Анатолий Антонов, заявивший, что Россия уничтожит всю технику, которая попадет в Украину.

"Если будет принято решение о передаче Киеву M1 Abrams, американские танки, несомненно, будут уничтожены, как и все остальные образцы военной техники НАТО", – сказал российский посол.

Антонов утверждает, что таким образом США пытается поддержать преступления "радикалов" на территории Украины и добавляет, что это будет провокация против России.

"Очевидно, Вашингтон сознательно пытается нанести нам стратегическое поражение. Он дает "зеленый свет" на использование американской помощи для нападений на Крым. Он покрывает преступления радикалов против Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Если США решат поставить танки, аргументами об "оборонном оружии" такой шаг будет невозможно оправдать. Это будет очередная откровенная провокация против РФ. Ни у кого не должно быть иллюзий по поводу того, кто является настоящим агрессором в текущем конфликте", — сказал Антонов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что разведка Украины рассказала о том, что нужно для успешного контрнаступления ВСУ.

Также "Комментарии" писали о реакции российского посла в Великобритании на поставки танков Challenger 2.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!