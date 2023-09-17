Россияне выбрали город, который превращают в главную опору второй линии защиты

Токмак станет главным городом во второй линии обороны россиян. Фото из открытых источников

Министерство обороны Великобритании опубликовало ежедневный отчет разведки, где указали город на юге Украины, который российские силы укрепляют для второй линии обороны.

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Британская разведка утверждает, что россияне начинают активно укреплять вторую линию обороны. Основным опорным городом станет временно оккупированный Токмаком в Запорожской области. По данным разведки, Россия дополнительно разворачивает блокпосты, копает новые траншеи и создает противотанковую защиту вокруг Токмака.

"Улучшение обороны города, вероятно, указывает на растущую обеспокоенность России по поводу тактического проникновения Украины на первую главную оборонную линию на севере", — пишут в британской разведке.

Сам же город Токмак находится в 16 км от сегодняшней линии фронта, где активно наступают украинские военные.

Институт изучения войны в своем отчете положительно отзывается о продвижении украинских сил на юге. В частности, это касается направления вблизи города Токмак. Ожидается, что удачные действия ВСУ в этом регионе смогут привести к дальнейшему выходу украинских сил в Мелитополь и Бердянск. Такая деятельность перережет сухопутный коридор РФ в Крым, что усложнит россиянам возможность поставлять вооружение на полуостров и остальную часть юга Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что генсек НАТО Столтенберг назвал, кто может быстро завершить войну в Украине. Однако, по словам главы НАТО, альянсу следует готовиться к долговременной войне.

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