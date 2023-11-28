Рашисты заявили претензии на Херсон

Оккупационный губернатор Херсонщины Владимир Сальдо заявил, что Путин настроен решительно "вернуть" Херсон, который рашисты покинули под угрозой окружения от ВСУ. Об этом сообщают "Комментарии".

Херсон

При этом Сальдо сослался на якобы состоявшийся разговор между ним и Путиным. Как заявил коллаборант на съезде партии "Единая Россия" в Ростове-на-Дону, хозяин Кремля настроен "вернуть" Херсон, а затем Николаев, Одессу и Измаил.

"Мы все сделаем, чтобы вернуться в Херсон", — передал якобы слова Путина Сальдо.



Напомним, что в ходе вторжения России в Украину с 3 марта по 11 ноября 2022 года Херсон находился под российской оккупацией. Он стал став единственным областным центром, занятым российскими войсками во время вторжения. В сентябре 2022 года на оккупированной территории Херсонской области с целью объявления аннексии был проведён фиктивный референдум. Опираясь на его лживые данные, РФ заявила о включении Херсонской области, как и Запорожской, Донецкой и Луганской в состав Российской Федерации. Из-за не ослабевающего украинского наступления на позиции оккупантов на правобережье Херсонщины, российское командование приняло решение оставить город. 9 ноября 2022 года министр обороны России Сергей Шойгу отдал приказ об отступлении из Херсона. Россияне отступили за естественную водную преграду — реку Днепр. 11 ноября 2022 года украинские войска зашли в Херсон. Перед оставлением города российские войска разрушили основную инфраструктуру города, включая энерго- и водоснабжение; были взорваны Херсонская ТЭЦ, распределительная станция ​​облэнерго и телебашня.

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