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Глава РПЦ сделал комплимент Путину

Российский патриарх не раз высказывался в поддержку государственной власти РФ и ее политики

сегодня, 17:56
Автор:
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Константин Куликов
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Патриарх Русской православной церкви Кирилл заявил, что "будет молиться" за то, чтобы президент России Владимир Путин и дальше "продолжал труды на благо России и её народа". Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил глава РПЦ в ходе пленарного заседания "Всемирного русского народного собора", в котором принял участие и Владимир Путин.

Глава РПЦ сделал комплимент Путину

Патриарх Кирилл и Путин

По словам главы РПЦ, чьи слова передают российские СМИ, "недоброжелатели" РФ удивлены "единству народа России". При этом он выступил против введения в России "единой идеологии", вопрос о необходимости в которой стали поднимать в РФ.  Кирилл считает, что у россиян "и так есть" национальная идея, она заключается в искренней любви и преданности родине.


Отдельно глава РПЦ выступил против усиления роли мусульманских мигрантов из Средней Азии в российских городах. Как он заявил,  миграционная ситуация в России угрожает сохранению русской культуры. По мнению Кирилла, трудовые мигранты должны уважать традиции и народ РФ, "ценность прибыли не может быть выше ценностей государства".

Напомним, что глава РПЦ не раз давал понять, что поддерживает политику Путина в отношении Украины, в том числе и военное вторжение РФ в сопредельное государство. Так, 8 октября во время встречи с монахами глава РПЦ заявил, что РФ "противостоит ныне мировому злу", и привел в пример преподобного Сергия Радонежского, который "не убоялся благословить Дмитрия Донского".

"Он ведь ясно понимал, что это не только духовное, но и политическое деяние, однако тихий старец не убоялся, благословил и затем молился. А в результате – победа", – заявил Кирилл.

Тем временем, Северная Корея впервые за 60 лет сделала редкое упоминание.

Путин в своей большой речи о "русском мире" вспомнил Молотова и Сталина.

А также Путин объяснил без чего не может существовать Россия.



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