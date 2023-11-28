У НАТО есть оружие, которое просит генерал Залужный: в Литве сделали новое заявление о войне

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Кравцев Сергей
У стран НАТО есть вооружение, которое могло бы обеспечить Украине технологический прорыв в войне против российских захватчиков и существенно приблизить победу украинского народа. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время пресс-конференции перед встречей глав МИД НАТО в Брюсселе сделал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.
Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. Фото из открытых источников
Кроме того, глава МИД Литвы подчеркнул, что Россия начала войну не только против Украины, но и против всего цивилизованного мира, а также выразил удивление тем, что Россию вновь приглашают на заседание международных организаций, имея в виду саммит ОБСЕ в Скопье.
Министр добавил, что Литва, как и две другие балтийские страны, приняла решение не участвовать в саммите ОБСЕ.
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