У НАТО есть оружие, которое просит генерал Залужный: в Литве сделали новое заявление о войне

У стран НАТО есть вооружение, которое могло бы обеспечить Украине технологический прорыв в войне против российских захватчиков и существенно приблизить победу украинского народа. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время пресс-конференции перед встречей глав МИД НАТО в Брюсселе сделал министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис. Фото из открытых источников

"Я знаю, что у нас сейчас есть вооружения, которые нужны Украине. Они здесь, они не используются, мы отправляем их в третьи страны, мы продаем их куда угодно, но не отправляем Украине. Мы можем это сделать, и это могло бы дать тот технологический прорыв, о котором просит генерал Залужный. Тогда он мог бы адаптировать свою стратегию. Если мы открываем свои поставки для него, он может делать что угодно", — высказался Ландсбергис.

Кроме того, глава МИД Литвы подчеркнул, что Россия начала войну не только против Украины, но и против всего цивилизованного мира, а также выразил удивление тем, что Россию вновь приглашают на заседание международных организаций, имея в виду саммит ОБСЕ в Скопье.

"Сколько раз мы должны повторять эту ошибку? Один раз, два, три, четыре? Мы снова приглашаем Россию обсуждать то, что является непосредственной угрозой не только для наших интересов, но и для самого нашего существования", — отметил Ландсбергис.

Министр добавил, что Литва, как и две другие балтийские страны, приняла решение не участвовать в саммите ОБСЕ.

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