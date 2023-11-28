Неожиданное вторжение в США: Америке угрожают суперсвиньи из Канады

Популяция инвазионных канадских "суперсвиней", которых трудно уничтожить, грозит распространиться по всей территории США. Животные создали экологическую катастрофу, ведь могут переносить опасные болезни и уничтожают посевы, нанося ущерб более чем на 2,5 миллиарда долларов.



Суперсвиньи из Канады угрожают США. Фото из открытых источников

Дикие свиньи – это чужеродные животные (инвазионные виды) на американском континенте. Впервые их завезли в 15 веке испанские конкистадоры и с тех пор некоторые популяции диких кабанов бродили по континенту. Однако Канада и США столкнулись с новой угрозой "суперсвиней", которые являются результатом скрещивания диких кабанов с навыками выживания в природе с домашними свиньями, обладающими высокой плодовитостью.

Профессор Университета Саскачевана Райан Брук, который является ведущим специалистом Канады по вопросам инвазии, утверждает, что в Америке произошла "экологическая катастрофа". Специалист называет диких свиней "самым инвазивным животным на планете". В 1980-х годах в Канаде возникла специальная программа для фермеров, поощрявшая выращивать свиней, однако в 2000-х годах она потерпела крах. Некоторые разочарованные фермеры массово выпустили животных на свободу, что вызвало сегодняшний кризис.

Райан Брук объясняет, что свиньи приспособились к канадским холодным зимам и сейчас популяция диких животных в США оценивается в 6-9 млн особей. Это умные животные, которые едят все, в том числе сельскохозяйственные и дикие виды растений. Инвазивные виды наносят значительный ущерб в США, и только на диких свиней приходят убытки на 2,5 млрд долларов ежегодно.

Дикие животные могут быть агрессивными к людям. В 2019 году в Техасе свинья убила женщину. Кроме того, от диких свиней есть угрозы для животноводства.

"Они могут принести на свинофермы такие разрушительные болезни, как африканская чума свиней. И они быстро размножаются, свиноматка может иметь шесть поросят в помете и вырастить два помета в год", — говорит Брук.

Это означает, что если уничтожать ежегодно 65% диких свиней, то популяция этих животных все равно будет расти. Интересно, что охота на свиней только усугубляет ситуацию. Охотники убивают 2-3% животных, тогда как другие свиньи становятся осторожнее, что затрудняет их отслеживание и последующее истребление.

Райан Брук рассказывает, что для большинства штатов Канады уничтожение диких свиней невозможно, однако в США ситуация с этим инвазионным видом не так безнадежна. Некоторые штаты успешно борются и уменьшают поголовье диких свиней. Главное, по словам ученого, состоит в том, чтобы иметь систему, которая рано обнаруживает диких животных, а затем быстро реагирует и предотвращает возникновение экологической катастрофы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Испания страдает от гибридных "суперкроликов", наносящих огромный ущерб.

Также "Комментарии" писали, что ученные выяснили причину таинственной гибели 10 миллиардов крабов в Беринговом море.