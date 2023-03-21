Рашисты признались в убийствах мирного населения Мариуполя

Во время боев за Мариуполь в марте-апреле 2022 года рашисты применяли тяжелые минометы для поражения многоквартирных домов, в которых держали оборону украинские защитники. Следствием этого было разрушение домов и гибель не только украинских бойцов, но и мирного населения, которое скрывалось в подвалах. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на пост журналиста Юрия Бутусова, который приводит скриншот рашистской публикации в соцсетях.

Рашисти стріляли з важких мінометів по багатоквартирних будинках

Он приводит публикацию военного корреспондента "Астрахань". Последний, в частности, пишет: "Рассказывает Дон, офицер бригады "Кальмиус". Его "Тюльпаны" поддерживают сегодня огнем пехоту 1 Славянской бригады. Мощность мин при поражении бетонных укреплений Дон описывает так. Во время боев за Мариуполь, где "Тюльпаны" применялись на этапе уничтожения окруженной группировки противника, одним-двумя точными попаданиями разрушали подъезды девятиэтажных домов. Офицер употребляет слово "складывали" — так называют обрушение конструкции панельных многоэтажных домов от мощных взрывов или попадание в опорные конструкции", — цитирует кремлевский пропагандист рашиста.

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"Российский пропагандист признался, что многоэтажные дома в Мариуполе были намеренно уничтожены огнём российских 240 мм минометов Тюльпан, — прокомментировал эту публикацию Юрий Бутусов в своем телеграм-канале. — Российский пропагандист Астрахань в репортаже из артиллерийской бригады "Кальмиус" 1-го корпуса ВС РФ открыто признал то, что ранее все российские медиа тщательно скрывали — что разрушение многоэтажных жилых домов вместе с мирными жителями, это намеренные действия российской тяжелой артиллерии. Ответственность российских войск за тотальные разрушения и массовые убийства в Мариуполе россияне пытаются скрыть. Попадание в опорные конструкции и "складывание" подъездов означает, что убивали не только всех, кто был в квартирах, но и тех, кто в подвалах этих домов. Вот откуда такие большие многотысячные жертвы гражданского населения. Но со временем палачи хвастаются своими преступлениями. Вот и сейчас Астрахань ещё раз подтвердил — обстрел и уничтожение жилых массивов российская армия осуществляет целенаправленно".

Напомним, что накануне Мариуполь посетил Путин. При этом кремлевские пропагандисты пытались создать "картинку", но у них произошел один "прокол".

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