Рашисты хотят увековечить имя Дугиной в Украине

Колобранты планируют назвать одну из улиц оккупированного Мелитополя в честь погибшей Дарьи Дугиной, дочери российского философа Александра Дугина, получившего в СМИ прозвище "мозг Путина".

Дар'я Дугіна разом з російськими пропагандистами на "Азовсталі"

По словам заместителя запорожского гауляйтера Владимира Рогова, коллаборанты поддержали инициативу Общественной палаты России назвать одну из улиц Мелитополя ее именем.

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"Мелитополь стал одним из последних городов на новых территориях, который посетила Дарья Дугина", – пишут в своих пабликах рашисты.

Автомобиль, в котором находилась Дугина 20 августа 2022 года, был взорван. Россия обвинила в этом подрыве ГУР Минобороны Украины. Якобы, основной целью был ее отец – Александр Дугин, философ-рашист, активно поддерживавший войну об Украине. Его взгляды в СМИ также тиражировала Дарья Дугина. В Украине допустили, что за подрывом могла стоять ФСБ.

"Дугина часто описывают как главного идеолога путинской России, представителя и вдохновителя современного евразийства, идейно обосновавшего потребность в войне России против Грузии в 2008 году и против Украины с 2014 года, — оценивает деятельность Дугина украинская Википедия. — Иногда его характеризуют как оккультного "Распутина Путина", "мозг Путина". Фактическое влияние Дугина на взгляды Путина является предметом дискуссий. Некоторые российские эксперты называют его "духовным советником Путина", а другие, по большей части в Москве, говорят, что он не столь влиятельное лицо. Идеи Дугина одобряли такие общественные и политические деятели России как журналист Первого канала Михаил Леонтьев, сотрудник Администрации Президента РФ Иван Демидов, профессор СПбГУ Юрий Солонин, ведущий программы "Судите сами" Первого канала Максим Шевченко.

Следует отметить, что в оккупированных городах рашисты, как правило, возвращают старые советские названия улицам. В то же время, в Украине был принят закон о деколонизации исторического наследия, в частности устранение названий, связанных с Россией.

Между тем, в ВСУ рассказали о новой тактике оккупантов. В России произошла вспышка опасной инфекции. А украинский суд арестовал активы жены Медведчука.