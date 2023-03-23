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Обнародовали и сразу опровергли: В Генштабе уточнили ситуацию по Новой Каховке

Оккупанты до сих пор находятся в Новой Каховке

сегодня, 20:34
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Автор:

Моесеенко Валентина

Как сначала проинформировали в вечерней сводке Генштаба ВСУ, все подразделения армии оккупанта, которые располагались в Новой Каховке Херсонской области, вышли из города, пишут "Комментарии". Однако фактически сразу и опровергли ее.

Обнародовали и сразу опровергли: В Генштабе уточнили ситуацию по Новой Каховке

Оккупационная армия вывела все свои подразделения из Новой Каховки на Херсонщине

"Оккупанты до сих пор временно находятся в Новой Каховке. Информация о якобы уходе противника из данного населенного пункта была обнародована в результате некорректного использования имеющихся данных, — уточнили в Генштабе ВСУ. — Однако, мы непременно уволим и Новую Каховку".


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Еще в последние месяцы прошлого года, опасаясь наступления ВСУ, с помощью российских оккупантов вывезли из Новой Каховки всех активных коллаборантов. Речь идет не только о тех, кто занимал должность в оккупационной администрации, но и о тех, кто участвовал в совместных с россиянами рейдах против местного населения и запугивал и заставлял жителей к сотрудничеству. Вместе с тем, местная оккупационная "администрация" призвала "государственные и муниципальные" учреждения передислоцироваться в безопасные места.

Кроме того, в ряде окрестных населенных пунктов временно захваченного левобережья Херсонщины военные РФ начали очередные поиски людей с откровенной проукраинской позицией. Рашисты используют, переданные им коллаборантами, списки участников АТО/ООС, военных пенсионеров и перечень тех, кто служил в правоохранительных или силовых структур Украины", — говорится в том же вечернем своде Генштаба.

Как писали "Комментарии", Словакия уже передала Украине первые МиГ-29. В Украину прибыли первые истребители. Передача воздушных судов производится в рамках межправительственного соглашения.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что ВСУ в геометрической прогрессии увеличивает количество штурмовиков. Командование ДШВ продолжает процесс наращивания численности личного состава и новых подразделений.

Читайте также на сайте "Комментарии" — "атака тысяч дронов": рашисты со страхом ждут украинского наступления.



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