Рамштайн: 150 танков для Украины

150 танков Leopard для обороны Украины пообещали, на сегодня, передать девять стран. Такое заявление сделал сегодня министр обороны США Ллойд Остин перед очередным, десятым, заседанием в формате "Рамштайн". Оно проходит в режиме онлайн.

Танки Leopard для оборони України

"Всего в течение последних трех месяцев члены этой Контактной группы продемонстрировали отличное лидерство в наращивании возможностей, в которых нуждается Украина для защиты ее суверенитета, и чтобы создать импульс на поле боя, в том числе более девяти бригад из танков и другой бронетехники", — заявил глава Пентагона. — "Коалиция стран, которые пообещали предоставить Украине танки Leopard, продолжает расти. Девять стран сейчас обязались предоставить более 150 танков Leopard".

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Пока только Польша передала Украине 14 танков Leopard.

Напомним, что, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, Украина планирует сформировать несколько танковых батальонов, вооруженных танками Leopard.

Еще одним вопросом сегодняшнего "Рамштайна", по словам Остина, должна стать организация надежного снабжения Украины боеприпасами.

"Нам также необходимо найти способы получения новых поставок боеприпасов и систем ПВО в Украину. Чтобы увеличить производство боеприпасов, члены этой контактной группы собираются вместе, чтобы разработать инновационные решения проблем промышленного производства", — заявил глава Пентагона.

Тем временем, украинские эксперты считают, что Россия приближается к критической отметке своего снарядного голода. Она уже полностью исчерпала свои запасы снарядов в европейской части страны и сейчас использует боеприпасы из запасов Советского Союза, хранящиеся за Уралом.