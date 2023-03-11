Пятиклассник в Мелитополе спел гимн Украины: как отреагировали оккупанты

Жители временно оккупированного Мелитополя продолжают ждать прихода ВСУ и освобождения города от российских захватчиков. Так ученик одной из школ Мелитополя спел гимн Украины, когда школьников заставляли исполнить русский. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Мелитополь. Фото: из открытых источников

"Дети вынуждены ходить в оккупированные школы. На прошлой неделе захватчики заставляли учеников исполнять гимн России. Впрочем, один из пятиклассников спел родной "еще не умерла Украина", – сообщил мэр города.

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Он отметил, родителей мальчика сразу же вызвали в школу и в комендатуру. Но запугиваниями и беседами оккупантам ничего не добиться, ведь в городе осталось много патриотических мелитопольцев, которые ждут деоккупации.

Отметим, сегодня в оккупированном Мелитополе раздалась серия взрывов. Иван Федоров рассказал, что громче всего были слышны взрывы в северной части оккупированного города.

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