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Пятиклассник в Мелитополе спел гимн Украины: как отреагировали оккупанты

Дети в Мелитополе сейчас вынуждены ходить в оккупированные школы

сегодня, 11:55
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Автор:

Кравцев Сергей

Жители временно оккупированного Мелитополя продолжают ждать прихода ВСУ и освобождения города от российских захватчиков. Так ученик одной из школ Мелитополя спел гимн Украины, когда школьников заставляли исполнить русский. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров. 

Пятиклассник в Мелитополе спел гимн Украины: как отреагировали оккупанты

Мелитополь. Фото: из открытых источников

"Дети вынуждены ходить в оккупированные школы. На прошлой неделе захватчики заставляли учеников исполнять гимн России. Впрочем, один из пятиклассников спел родной "еще не умерла Украина", – сообщил мэр города.


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Он отметил, родителей мальчика сразу же вызвали в школу и в комендатуру. Но запугиваниями и беседами оккупантам ничего не добиться, ведь в городе осталось много патриотических мелитопольцев, которые ждут деоккупации.

Отметим, сегодня в оккупированном Мелитополе раздалась серия взрывов. Иван Федоров рассказал, что громче всего были слышны взрывы в северной части оккупированного города.

Читайте также на портале "Комментарии" — бесславная история ЧВК "Вагнера" скоро закончится: в ВСУ сделали тревожное для россиян заявление.                                                                                                                                                                                                                                     

Также издание "Комментарии" сообщало – авиация ВСУ нанесла более десятка ударов по армии РФ: подробности от Генштаба.

Ранее "Комментарии" писали — Россия собирается председательствовать в Совбезе ООН: Украина сделала срочное заявление.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=PMlmW64xFjg
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