Пятиклассник в Мелитополе спел гимн Украины: как отреагировали оккупанты

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Кравцев Сергей
Жители временно оккупированного Мелитополя продолжают ждать прихода ВСУ и освобождения города от российских захватчиков. Так ученик одной из школ Мелитополя спел гимн Украины, когда школьников заставляли исполнить русский. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.
Мелитополь. Фото: из открытых источников
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Он отметил, родителей мальчика сразу же вызвали в школу и в комендатуру. Но запугиваниями и беседами оккупантам ничего не добиться, ведь в городе осталось много патриотических мелитопольцев, которые ждут деоккупации.
Отметим, сегодня в оккупированном Мелитополе раздалась серия взрывов. Иван Федоров рассказал, что громче всего были слышны взрывы в северной части оккупированного города.
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