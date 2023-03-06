Россия собирается председательствовать в Совбезе ООН: Украина сделала срочное заявление

По графику ООН, в апреле 2023 года Россия должна на месяц взять на себя председательство в Совбезе. Украина решительно выступает против такого решения. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицу.

Совбез ООН. Фото: из открытых источников

Украинский дипломат напомнил, как 24 февраля 2022 года, в ночь начала полномасштабного вторжения России в Украину, генсек ООН Антониу Гутерриш назвал это "самым печальным днем в его пребывании в должности".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Фактически это будет самым печальным в истории ООН до 1 апреля 2023 года, когда, если справедливость не победит, Россия возьмет на себя председательство в Совбезе. Хватит насиловать правосудие и отменять Устав ООН! Ответственность прямо сейчас", — написал Кислица.

Стоит напомнить, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Россия узурпировала место постоянного члена Совета Безопасности более 30 лет назад и превратила его в свой "трон безнаказанности". Сейчас ей там не место.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина собрала 45 стран на спецсессию ООН перед годовщиной начала полномасштабной войны РФ против Украины. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал участникам мероприятия о российских преступлениях, напомнил, что война длится с 2014 года, призвал к созданию международного трибунала для привлечения к ответственности за преступление агрессии России. Он акцентировал, что ненаказанное зло – растет, а потому так важна справедливость. Также Кулеба представил проект резолюции о принципах справедливого и прочного мира в Украине, основанный на формуле мира президента Зеленского. Почему важно заняться переустройством системы глобальной безопасности? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – главные выводы битвы за Бахмут: почему задача уже выполнена – что стоит ждать дальше. Эксперты детально проанализировали ситуацию.



