В оккупированном Мелитополе раздалась серия взрывов: подробности

Во временно оккупированном Мелитополе раздалось более 10 взрывов. Их слышали в северной части города. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Мелитополь. Фото: из открытых источников

"Мелитополь громко. Жители сообщают о более чем 10 громких взрывах в северной части города. Информацию уточняем", — написал Иван Федоров.

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Напомним, недавно украинские военные двумя точными выстрелами смогли уничтожить базы российских военных во временно оккупированном Мелитополе.

Стоит отметить, что многие военные аналитики считают, что контрнаступление ВСУ, которое все ожидают во второй половине весны, должно быть направлено именно на Мелитополь. Считается, что после деоккуации Мелитополя, Россия потеряет прямой сухопутный коридор с аннексированным Крымом, следовательно, удерживать полуостров станет россиянам крайне проблематично.

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Также издание "Комментарии" сообщало — самопровозглашенный президент Республики Беларусь (РБ) Александр Лукашенко, который на этой неделе обозвал украинского лидера Владимира Зеленского, а также заявил, что бросает ему вызов, подписал закон о смертной казни для чиновников и военнослужащих за государственную измену. Тем временем Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что в ближайшее время военно-политическое командование России планирует проведение масштабной провокации на границе Украины и Беларуси. О чем говорят тучи, сгущающиеся над Беларусью и со стороны РБ? Как, скорее всего, будут развиваться события дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



