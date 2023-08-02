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Путину доложили об испытаниях "главного оружия"

Российским школьникам будут промывать мозги при помощи новых учебников истории

сегодня, 18:56
Автор:
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Константин Куликов
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В России тестируется единый учебник истории для старших классов, который расскажет путинскую версию причин войны в Украине. Ее по-прежнему в учебнике будут именовать "специальной военной операцией". Об этом сообщают "Комментарии".

Путину доложили об испытаниях "главного оружия"

Путин

Так, на совещании с участием Владимира Путина министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, что новый учебник истории для 10-х и 11-х классов объединит в себе историю России и всеобщую историю. Треть учебника для 10-го класса будет посвящена "Великой Отечественной войне". А в учебнике для 11-х классов отдельно повествуется, в нужном для Путина ключе, о причинах и ходе войны в Украине, об аннексии Крыма, а также "о подвиге новых наших героев Отечества".


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"Наше главное оружие — качественное историческое образование", — заявил Кравцов.

Российский министр отметил, что с 1 сентября по этому учебнику будут учиться все 11-тиклассники России — 650 тысяч человек.

Напомним, что Путин не раз делал лжеисторические заявления о том, что "Украину придумал Ленин", передав ей "исторические земли России".

Тем временем, Папа Римский раскритиковал Европу из-за войны в Украине: что возмутило понтифика. Папа Римский раскритиковал Европу за недостаток "креатива" для урегулирования войны в Украине.

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