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Путин снова высказался о Курской операции ВСУ и назвал первоочередную цель «СВО»

Российский диктатор считает, что операция ВСУ на Курщине только ослабила Киев

сегодня, 10:40
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Кравцев Сергей

Первоочередной цель так называемой "СВО" является "освобождение" Донбасса, как говорят в России, а на самом деле – полная оккупация Донбасса российскими войсками. По словам диктатора, Украина пытается отвлечь внимание РФ от этой цели наступлением на Курщине, однако у нее ничего не получится. Как передает портал "Комментарии", соответствующие заявления хозяин Кремля озвучил, выступая на восточном экономическом форуме.

Путин снова высказался о Курской операции ВСУ и назвал первоочередную цель «СВО»

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Чтобы придать россиянам уверенности на фоне отступления российских войск в Курской области диктатор заявил, что Киев атакой на Курскую область ослабил себя на других направлениях, и наступление ВС РФ якобы ускорилось.

"ВС РФ стабилизировали ситуацию и начали выдавливать противника с приграничных территорий", – заявил Владимир Путин.

Читайте также на портале "Комментарии" — нередко в сети можно встретить разговоры типа "а зачем пошли в Курскую область". Можно ли утверждать, что Курская операция уже выполнила свою задачу? Какие планы Путина уже сломали наши военные? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – Курская операция окажется бесполезной: почему теперь все зависит от позиции Запада.

Ранее "Комментарии" писали – операция ВСУ в Курской области России и принудительная эвакуация тысяч россиян может подвергнуть путинский режим серьезному испытанию. Прокремлевские военные блогеры критикуют Минобороны РФ, и, по крайней мере, один олигарх Олег Дерипаска уже публично осудил войну. Об этом в колонке на "The Wall Street Journal" написала американская исследовательница советской и российской истории Эми Найт.




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