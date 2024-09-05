Путин снова высказался о Курской операции ВСУ и назвал первоочередную цель «СВО»

Первоочередной цель так называемой "СВО" является "освобождение" Донбасса, как говорят в России, а на самом деле – полная оккупация Донбасса российскими войсками. По словам диктатора, Украина пытается отвлечь внимание РФ от этой цели наступлением на Курщине, однако у нее ничего не получится. Как передает портал "Комментарии", соответствующие заявления хозяин Кремля озвучил, выступая на восточном экономическом форуме.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Чтобы придать россиянам уверенности на фоне отступления российских войск в Курской области диктатор заявил, что Киев атакой на Курскую область ослабил себя на других направлениях, и наступление ВС РФ якобы ускорилось.

"ВС РФ стабилизировали ситуацию и начали выдавливать противника с приграничных территорий", – заявил Владимир Путин.

Читайте также на портале "Комментарии" — нередко в сети можно встретить разговоры типа "а зачем пошли в Курскую область". Можно ли утверждать, что Курская операция уже выполнила свою задачу? Какие планы Путина уже сломали наши военные? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – Курская операция окажется бесполезной: почему теперь все зависит от позиции Запада.

Ранее "Комментарии" писали – операция ВСУ в Курской области России и принудительная эвакуация тысяч россиян может подвергнуть путинский режим серьезному испытанию. Прокремлевские военные блогеры критикуют Минобороны РФ, и, по крайней мере, один олигарх Олег Дерипаска уже публично осудил войну. Об этом в колонке на "The Wall Street Journal" написала американская исследовательница советской и российской истории Эми Найт.



